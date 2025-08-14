Asado, ahumados y postres: todo lo que tenés que saber para disfrutar del Festival Carne! en Palermo

El evento estará el sábado 16 y el domingo 17 de agosto. Habrá más de 15 puestos para disfrutar de la gastronomía argentina.

Festival Carne! de Palermo Foto: Unsplash

Este fin de semana se vuelven a encender los asadores en el corazón de Palermo, debido a que vuelve el Festival Carne! con una nueva edición. El sábado 16 y domingo 17 de agosto, de 12 a 20 horas, los porteños y turistas podrán pasear por el predio del Hipódromo de Palermo y disfrutar de los mejores asados, postres y bebidas de la Argentina.

Con entrada libre y gratuita, esta feria gastronómica promete un recorrido irresistible por las distintas formas de vivir el asado. La propuesta trae más de 35 stands y food trucks, donde la gran estrella es la técnica tradicional del asador criollo, gracias a las parrillas de hierro, que le dan sabor y la cocción perfecta a cada corte.

Festival Carne! BA Foto: Gobierno Ciudad de Buenos Aires

Además, los comensales también podrán disfrutar de estilos más innovadores como kamados, jaulas y ahumadores, el festival celebra la diversidad del asado nacional, la música en vivo y los paseos familiares.

Entre los cortes protagonistas habrá carne vacuna, cerdo, cordero, achuras, embutidos y opciones para picar, como picadas, cocina al disco, y también opciones vegetarianas. Para acompañar, el público podrá disfrutar de cervezas artesanales, vinos, cócteles, y cerrar el recorrido con helados, postres y dulces artesanales.

Festival Carne! BA Foto: Gobierno Ciudad de Buenos Aires

Qué puestos participan del Festival Carne! en el Hipódromo de Palermo

Entre los más destacados de parrillas y fuegos, se encuentran: Aloha, Antigourmet, Asado Campero, Austin Smoke House, Club Asador, El Hornero, Fierro, Flama, La Leñita, Los del Fuego, Shami, Todo Brasas, entre otros.

Por otro lado, la propuesta también tiene su mesa dulce y sus postres, con marcas reconocidas como Cremolatti, O’Waffles, JH Pastelería, Two Churros, Isla Negra. Además, los comensales podrán disfrutar de los mejores tragos y cervezas en Rabieta, Saraví Gin, Taproom, Almíbar, Valle del Indio.

Bilbao, La Casa del Alfajor, Lágrima del Diablo y La Barraca se harán presentes para vender sus productos regionales y 100% argentinos.

Festival Carne! BA Foto: Gobierno Ciudad de Buenos Aires

Por otro lado, cabe destacar que las porciones van desde los $7.000 a los $20.000, dependiendo del tipo de plato y el puesto. El formato de feria permite comer al paso o sentarse en mesas comunitarias distribuidas por el predio, ideal para armar tu propio recorrido entre brasas y sabores.

Cuándo será:

Fechas: sábado 16 y domingo 17 de agosto.

Horario: de 12 a 20 hs.

Lugar: Hipódromo de Palermo (Av. Del Libertador y Dorrego).

Entrada: libre y gratuita.

Cómo llegar: