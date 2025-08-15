¿Quéres comer pastas italianas?: dónde queda el mejor restaurante del país, según sitio especializado

Dirigido por una auténtica familia italiana, este lugar se destaca entre los mejores y conquista el corazón de los comensales.

Lo más destacado del restaurante son los gnocchi di lusso de papa con crema Foto: Instagram @italpastdelizie

Con el paso del los años, la gastronomía argentina adaptó algunos platos internacionales que, en la actualidad, comensales aseguran que ya superaron a sus versiones originales.

Esto ocurre con las pizzas, las milanesas y los helados, que son un claro ejemplo que en Argentina se realizan tan bien, o hasta mejor, que en Italia, su lugar de origen. Con las pastas sucede lo mismo, y se puede comprobar en algunos restaurantes de la ciudad, como en Italplast, ubicado en Campana y que ofrece un menú ideal para disfrutar de un menú ítalo-sarda.

El creador del restaurante, Pedro Picciau, heredó una fábrica de pastas que sus papás, Gino y Cecilia, abrieron cuando llegaron al suelo argentino desde Cerdeña hace más de 50 años. En el 1995 la mujer decidió probar con mesitas en la calle para que la gente pudiera pedir y quedarse a comer ahí mismo los fideos, ravioles y ñoquis que ofrecían. Y de esa forma nació el gran restaurante.

Según los usuarios de TripAdvisor, por mucha diferencia es el mejor restaurante de pastas de Argentina y lidera el ranking de locales de comida italiana con una calificación de 4,8 sobre 1284 reseñas registradas en el sitio.

Los platos son elaborados con productos de primera calidad Foto: Instagram @italpastdelizie

El crecimiento fue tan exitoso que en 2008 abrieron su primera sucursal en el Club House de La Reserva Cardales, que funciona en simultáneo con el restaurante principal que está ubicado en Juan Dellepiane 1050, Campana. Luego abrieron otra dentro del Hotel Faena, Puerto Madero.

Los platos de pastas que ofrece Italpast

En el sitio TripAdvisor, la mayoría de los usuarios recomiendan probar la pasta al formaggio y a la horma de queso, así como los tagliatelli para dos y los ravioles con salsa de langostinos.

Los platos del menú de Italpast Foto: Instagram @italpastdelizie

Los platos son elaborados con productos de primera calidad, entre los que se destacan la burrata, el jamón de Parma, el parmesano estacionado y la conserva de tomates que hacen ellos mismos.

Además, también aconsejan pedir las entradas exclusivas que hay en la carta, entre las que se destacan el prosciutto San Daniele, el queso Grana Padano trozado y macerado en oliva, y la porchetta alla sarda, que se cocina en horno durante 12 horas. También ofrecen la panera con focaccia que sirven los mozos al sentarse en la mesa, los bocaditos de zapallo y espinaca, y las rabas.

Sin embargo, lo más destacado del restaurante son los gnocchi di lusso de papa con crema y queso mascarpone, acompañados por champiñones y crocante de queso, y perfumados con aceite de trufa. Según el dueño de Italpast, los ñoquis se hacen con muy poca harina y la papa se hierve antes de pasar por horno para que no tenga tanta humedad.

También ofrecen las típicas pastas rellenas, como lasañas rellenas de jamón, muzzarella y salsa bechamel y otras hechas con masa de tinta de calamar y rellenas de langostinos, verdeo y zapallo. Los ravioli de Pietro ai fungí son otro de los platos que los usuarios destacan, ya que están hechos con masa de rúcula fresca y un interior de lomo, cerdo y hongos.

También hay carnes, pescados, mariscos, risottos y hasta pizzas horneadas con leña Foto: Instagram @italpastdelizie

Más allá de los platos de pastas

Además de ofrecer pastas secas, frescas o rellenas, Italpast también dispone de una carta que contiene carnes, pescados, mariscos, risottos y hasta pizzas horneadas con leña. El calamaretti a la sarda es uno de los platos que se destaca más allá de las pastas.

Los platos del menú de Italpast. Foto: Instagram/italpastdelizie.

Para cerrar la cena se puede elegir un postre que, según los usuarios de TripAdvisor, los más destacados son el helado de pistacho, el tiramisú y la propuesta de degustación.