A pocos minutos de CABA: el bodegón que ofrece milanesas de todos los gustos a buen precio y para compartir
Si hablamos de bodegones de barrio, una referencia clave puede ser Almafuerte Bodegón, un sitio ubicado en el barrio de San Martín donde ofrecen platos abundantes, de calidad y a un precio accesible.
El restaurante nació en el año 1932, cuando todavía la zona se llamaba Villa Diehl. Anteriormente, estaba ubicado en la esquina de Estrada y Junín, pero luego se mudó cerca de la plaza llamada Batalla de Maipú, específicamente en Av. Pres. Arturo Illia 2610, San Martín, Provincia de Buenos Aires.
Según los turistas y vecinos que ya conocen este bodegón, los platos son abundantes, por lo que muchos son para compartir. Además de la buena atención que ofrecen.
Uno de los platos más pedidos son las milanesas, que varían entre los siguientes precios y son todas para compartir:
- De nalga: $20.000.
- A caballo: $21.000.
- Napolitana: $24.000.
- Donatella, que viene con mortadela, mozzarella, pesto y tomates disecados: $24.000.
- Ranchera, que viene con cheddar, barbacoa y 2 huevos fritos: $26.000.
- Fugazzeta, que tiene mozzarella y cebolla: $23.000.
- Mediterránea, que es con rúcula, jamón crudo y queso reggianito: $27.000.
- Americana, que es de cheddar, panceta y cebolla de verdeo: $25.000.
Almafuerte Bodegón está abierto de martes a domingo de 9.30 a 00 h. “El mejor de San Martin”, “Nunca falla”, “De verdad son espectaculares”, son algunos de los comentarios que aparecen en las redes del restaurante.