Sorpresa en el pronóstico: una provincia de Argentina bajo alerta por fuertes lluvias este martes 26 de agosto
La lluvia dice presente en la primera parte de la semana en Argentina, por lo que algunas zonas del país deberán tener precauciones especiales este martes 26 de agosto. El pronóstico indicó que hay una alerta vigente por precipitaciones, algo que puede derivar en distintas complicaciones.
Según lo que informó el Servicio Meteorológico Nacional en su última actualización, hay una provincia bajo alerta amarillo por lluvias fuertes. Este fenómeno se puede extender más allá de lo esperado, por lo que será fundamental contar con un paraguas cerca.
Lluvias en Argentina: una provincia bajo alerta este martes 26 de agosto
En detalle, la provincia de Santa Cruz es la que se encuentra bajo alerta amarilla este martes 26. El momento esperado para estas precipitaciones fuertes es durante la noche, además de que se extiende hasta la madrugada del miércoles 27.
“El área será afectada por lluvias persistentes. Se estiman valores de precipitación acumulada entre 15 y 30 mm, pudiendo ser superados de manera puntual. En las zonas más elevadas, las precipitaciones podrán ser en forma de nieve o lluvia y nieve mezclada”, detalla el texto publicado por el SMN, donde también hay referencia a posibles nevadas.
Cabe recordar que el color amarillo en las advertencias de este tipo señala que se esperan “posibles fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas”.
Cuándo llueve en la Ciudad de Buenos Aires
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ya informó las previsiones para lo que resta de la semana en la Ciudad de Buenos Aires. En este contexto, se descubrió que habrá lluvias en los próximos días.
El pronóstico apunta que el próximo sábado 30 de agosto se darán lluvias aisladas desde la tarde, que se mantendrían a lo largo de todo el domingo 31, para despedir el mes bajo agua.
El pronóstico del tiempo en Buenos Aires para la última semana de agosto
- Martes 26 de agosto: se espera una mínima de 12° y una máxima de 21° con cielo despejado.
- Miércoles 27 de agosto: cielo algo nublado con una mínima de 12° y una máxima de 22°.
- Jueves 28 de agosto: parcialmente nublado durante todo el día con una mínima de 12° y una máxima de 20°.
- Viernes 29 de agosto: mínima de 13° y máxima de 21° con cielo mayormente nublado durante todo el día. Por la tarde hay 10% de probabilidades de lluvia.
- Sábado 30 de agosto: cielo nublado por la mañana con 10% de probabilidades de lluvia. Por la tarde las probabilidades suben entre 10 y 40%. Mínima de 15° y máxima de 18°.
- Domingo 31 de agosto: entre 10 y 40% de probabilidades de lluvias aisladas durante todo el día. Mínima de 14° y máxima de 17°.