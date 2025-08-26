Sorpresa en el pronóstico: una provincia de Argentina bajo alerta por fuertes lluvias este martes 26 de agosto

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó acerca de precipitaciones que se darán en un territorio este martes.

La lluvia dice presente en la primera parte de la semana en Argentina, por lo que algunas zonas del país deberán tener precauciones especiales este martes 26 de agosto. El pronóstico indicó que hay una alerta vigente por precipitaciones, algo que puede derivar en distintas complicaciones.

Según lo que informó el Servicio Meteorológico Nacional en su última actualización, hay una provincia bajo alerta amarillo por lluvias fuertes. Este fenómeno se puede extender más allá de lo esperado, por lo que será fundamental contar con un paraguas cerca.

Lluvias en Argentina: una provincia bajo alerta este martes 26 de agosto

En detalle, la provincia de Santa Cruz es la que se encuentra bajo alerta amarilla este martes 26. El momento esperado para estas precipitaciones fuertes es durante la noche, además de que se extiende hasta la madrugada del miércoles 27.

“El área será afectada por lluvias persistentes. Se estiman valores de precipitación acumulada entre 15 y 30 mm, pudiendo ser superados de manera puntual. En las zonas más elevadas, las precipitaciones podrán ser en forma de nieve o lluvia y nieve mezclada”, detalla el texto publicado por el SMN, donde también hay referencia a posibles nevadas.

Cabe recordar que el color amarillo en las advertencias de este tipo señala que se esperan “posibles fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas”.

Cuándo llueve en la Ciudad de Buenos Aires

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ya informó las previsiones para lo que resta de la semana en la Ciudad de Buenos Aires. En este contexto, se descubrió que habrá lluvias en los próximos días.

El pronóstico apunta que el próximo sábado 30 de agosto se darán lluvias aisladas desde la tarde, que se mantendrían a lo largo de todo el domingo 31, para despedir el mes bajo agua.

