Cambió la fecha del Día del Empleado del Comercio: cuándo es el feriado y qué rubros cierran sus puertas

Se trata de un feriado establecido por la Ley 26.541, sancionada en 2009, que incorporó el artículo 76 al Convenio Colectivo de Trabajo 130/75.

Cambió la fecha del Día del Empleado del Comercio. Foto: Freepik

En Argentina, el Día del Empleado de Comercio se conmemora cada 26 de septiembre. Como este año caerá viernes, el gremio y las cámaras empresarias acordaron trasladar el descanso al lunes 29, a fin de generar un fin de semana largo. Además, ese día los negocios cerrarán sus puertas.

Empleada de supermercado, comercio. Foto: Freepik

En esa línea, la norma dispone que la jornada sea asimilada a un feriado nacional, lo que implica que, si el trabajador debe prestar servicio, deberá percibir el doble de la remuneración habitual.

Quiénes tendrán feriado el 29 de septiembre

La medida alcanza a quienes se desempeñan en supermercados, hipermercados, shoppings, mayoristas, grandes almacenes, tiendas de indumentaria, electrodomésticos, perfumerías y áreas administrativas.

Durante la jornada, la mayoría de estos establecimientos permanecerán cerrados, aunque los comercios de barrio y los pequeños negocios atendidos por sus dueños suelen abrir normalmente.

Empleado de comercio Foto: NA

Aumentos mensuales a los empleados de comercio

El nuevo convenio ofrece un aumento del 6% en forma de asignación remunerativa y no acumulativa y corresponde a los meses de julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre.

Este ajuste se aplica de forma escalonada y progresiva, por lo cual será igual en los próximos meses. Se trata de una suba del 1% en cada mes entre julio y diciembre. Además, se incluyen entregas mensuales de sumas no remunerativas para los trabajadores de todas las categorías.