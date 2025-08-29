Ñoquis con salsa boloñesa en Filo Ristorante: cuánto sale ir a comer el tradicional plato del 29 de agosto

Este restaurante italiano mantiene sus precios para que sus comensales puedan degustar de su plato estrella.

Filo Ristorante Foto: Instagram

Todos los 29 de cada mes son un sinónimo de ñoquis en Argentina, una tradición arraigada en la cultura gastronómica del país. No solamente para honrar la comida italiana, sino para atraer abundancia, ya que el ritual predica que se debe poner dinero bajo el plato.

Para celebrar este día, muchos eligen rendirle homenaje a este plato de pasta casera, y uno de los lugares más emblemáticos de la ciudad de Buenos Aires para hacerlo es Filo Ristorante, un clásico italiano que ha sabido mantener su prestigio a lo largo de los años.

En el corazón de la capital porteña, Filo Ristorante, un clásico de los 90 que reabrió con todo en 2024, es reconocido por su ambiente que transporta a sus comensales a la auténtica Italia, y por supuesto, por la calidad de sus pastas. Para aquellos que deseen disfrutar de unos tradicionales ñoquis con salsa boloñesa en este día especial, la experiencia tiene su precio.

Según los precios actuales del restaurante, un plato de ñoquis para degustar el próximo 29 de agosto, tiene un costo de $11.000 por persona.

Si a esto le sumamos la clásica y sabrosa salsa boloñesa, que también se cotiza en $11.000, el total por esta emblemática combinación solamente asciende a $22.000. Un precio más que accesible para estos tiempos, ya que además de ser riquísimo, es muy abundante. Casi lo mismo que en mayo, donde la combinación salía 20 mil pesos. El aumento fue solamente de 2 mil pesos.

Filo Ristorante Foto: Instagram

El plato abundante puede ser acompañado con agua o gaseosa por apenas 2800 pesos. Y luego de haber disfrutado de un buen plato de pastas es recomendable pedir una copita de Limoncello Alberobello, un aperitivo/digestivo que ofrece Filo, fiel a su tradición italiana, hecho con la receta tradicional del pueblo donde se inventó el Limoncello.