El ritual que debe hacerse durante la tormenta de Santa Rosa para atraer buena energía y proteger tu hogar

Hay una planta que puede usarse los primeros días de septiembre para potenciar los buenos deseos durante estas intensas lluvias.

Tormenta de Santa Rosa. Foto: Unsplash.

Los primeros días de septiembre suele ocurrir la llamada Tormenta de Santa Rosa, uno de los fenómenos climáticos clásicos que marca la conclusión del invierno, dándole paso a los primeros rayitos de la primavera luego de una de las lluvias más intensas del año.

Ruda. Foto: Vecteezy

Cuando se acerca esta fecha, muchas familias preparan un ritual tradicional que se pasa de generación en generación, para proteger el hogar y atraer la buena energía. Una de las más comunes, consiste en colocar ramas de ruda fresca en la puerta de la casa, justo antes de que comience la tormenta.

La ruda, aleja las malas energías, protege contra el temporal y atrae la buena suerte. Por este motivo, no es raro ver un pequeño ramo colgado en la entrada, en las ventanas o incluso en los autos. Esto no es casualidad, ya que durante la temporada de tormentas, las energías suele revolverse y cambiar todo el tiempo.

Se cree, además, que esta planta tiene propiedades mágicas y medicinales, y que colocar ruda fresca puede espantar la envidia, los malos pensamientos e incluso cortar brujería. Su aroma actúa como una barrera natural contra las malas vibras que podrían atraer la tormenta.

Vuelven las lluvias a Buenos Aires. Foto: NA.

Paso a paso, cómo hacer el ritual de ruda durante la Tormenta de Santa Rosa

Cortar una rama de ruda fresca.

Colocarla en la puerta principal de la casa, idealmente antes de que comience la tormenta.

Algunos refuerzan el efecto de este ritual atando una cinta roja, mientras que otros la dejan suelta, confiando en la protección simbólica de la planta.

Los rituales con ruda durante la Tormenta de Santa Rosa representan una hermosa fusión entre la naturaleza, lo simbólico y lo espiritual. Nos conectan con tradiciones ancestrales, invitando a la limpieza energética y a recibir lo nuevo con claridad y buena vibración.