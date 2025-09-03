Imperdible: el bodegón porteño con más de 40 años de historia donde un corte de asado todavía cuesta $10.000

Este restaurante familiar se convirtió en un clásico porteño gracias a su propuesta de comida casera, platos abundantes y precios que siguen siendo accesibles en comparación con otros de la zona.

El Bodegón de Marga, en CABA. Foto: Instagram @elbodegondemarga.

En una ciudad donde comer afuera suele implicar gastar de más, aún sobreviven lugares que mantienen viva la tradición de los bodegones porteños. Uno de ellos es el icónico “Bodegón de Marga”, ubicado en Avenida Independencia 371, en pleno barrio de Monserrat, a pocos metros de San Telmo y Puerto Madero, dos de los barrios más concurridos de la Capital Federal.

Con más de 40 años de historia y una gran variedad de platos en su carta, Marga se convirtió en un clásico porteño gracias a su propuesta de comida casera, platos abundantes y precios que siguen siendo accesibles en comparación con otros restaurantes de la zona.

El Bodegón de Marga, en CABA. Foto: Instagram @elbodegondemarga.

El salón principal conserva el encanto de los bodegones de antes: decoración sencilla, mesas en la vereda y un clima familiar que invita a pasar un buen rato tanto a vecinos de la zona como a turistas que buscan probar la auténtica gastronomía argentina.

La insignia del Bodegón de Marga: la carne argentina a buen precio

La parrillada es la estrella del menú, acompañada de cortes tradicionales como bife de costilla, lomo, cuadril y asado de tira. Los precios sorprenden a todos: un bife de costilla ronda los $10.000, mientras que opciones más premium como el lomo o el bife de chorizo van entre $12.000 y $18.000.

El Bodegón de Marga, en CABA. Foto: Instagram @elbodegondemarga.

La carta también incluye clásicos del bodegón: provoleta, milanesa napolitana y pastas caseras como tallarines o sorrentinos, siempre servidos en porciones abundantes y generosas, también por precios económicos.

Horarios y cómo llegar

Fiel a su estilo, la carta del Bodegón de Marga solo se conoce en persona y el restaurante abre de domingo a viernes, de 10 a 16 horas, lo que lo convierte en una parada ideal para almuerzos largos y sobremesas típicamente porteñas.