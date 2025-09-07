Pronóstico del tiempo para San Luis hoy: cómo estará el clima este domingo 7 de septiembre de 2025

Tiempo y clima

El clima hoy en San Luis comenzará con cielos parcialmente nubosos. Las temperaturas se mantendrán entre una mínima de 7.5°C y una máxima de 17.7°C. Los vientos estarán presentes a lo largo del día con una velocidad máxima de aproximadamente 36 km/h. La humedad alcanzará niveles de hasta 66%.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en San Luis

Para la tarde y noche, se espera que las condiciones climáticas sigan siendo de cielos parcialmente nubosos. Aunque no se anticipan precipitaciones, el viento puede bajar de intensidad, alcanzando ráfagas máximas de unos 22 km/h. Sin embargo, se recomienda estar preparado para posibles cambios meteorológicos inesperados.

Observaciones astronómicas

En cuanto a las obsevaciones astronómicas, hoy el Sol saldrá a las 08:25 y se pondrá a las 18:24. La fase lunar se encuentra en su ciclo normal, ofreciendo un paisaje celeste interesante para los observadores de estrellas.