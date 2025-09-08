Pronóstico del tiempo para Jujuy hoy: cómo estará el clima este lunes 8 de septiembre de 2025

Clima Jujuy

Hoy en Jujuy, el clima se presenta con cielo parcialmente nuboso y temperaturas agradables. Durante la mañana, habrá una leve brisa, con vientos que alcanzarán velocidades de hasta 10 km/h. La humedad se mantiene en un promedio del 46%, lo que asegura un día templado y sin precipitaciones. Para más detalles del clima, consulte nuestro informe completo.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Jujuy

Por la tarde, las temperaturas máximas alcanzarán los 18.4°C, ideales para actividades al aire libre. Aunque el riesgo de lluvia es nulo, los vientos podrían aumentar en intensidad, llegando a un máximo de 13 km/h. Al caer la noche, se espera que las temperaturas bajen ligeramente, pero seguirán siendo agradables.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este lunes 8 de septiembre de 2025

El sol hará su aparición hoy a las 08:01 y se ocultará alrededor de las 18:41. Estas condiciones astronómicas prometen un día con muchas horas de luz, perfecto para disfrutar al máximo de Jujuy.