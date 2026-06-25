Terremoto en Venezuela: el gobierno de Milei habilitó líneas de emergencia para los argentinos afectados y ofreció ayuda humanitaria

Pablo Quirno, canciller argentino. Foto: NA

El Gobierno realizó un comunicado oficial tras la tragedia en Venezuela por el terremoto que se registró este miércoles 24 de junio. Desde el área de Cancillería a cargo de Pablo Quirno, brindaron los canales de comunicación para los argentinos que residan en el país caribeño y en paralelo, el funcionario dialogó con TN para revelar que le ofrecieron ayuda humanitaria a Delcy Rodríguez.

Dos fuertes terremotos sacudieron Venezuela en las últimas horas dejando una cifra de 164 muertos y cerca de mil heridos. Se trata de los más graves en el país desde el registrado en 1997 en el estado de Sucre, que causó 73 muertos y cientos de heridos.

Según el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), el sismo principal alcanzó una magnitud preliminar de 7,5 y ocurrió apenas 40 segundos después de un temblor de 7,2 en la misma región. “Los servicios públicos mantienen su actividad y su despliegue a nivel nacional”, dijo la presidenta.

El comunicado del Gobierno tras el terremoto en Venezuela

"La República Argentina lamenta profundamente las consecuencias de los eventos sísmicos registrados durante el día de hoy, 24 de junio, en Venezuela y expresa su solidaridad con el pueblo venezolano en este difícil momento“, comenzó.

"Se recomienda a los ciudadanos argentinos residentes en ese país seguir las indicaciones de los organismos locales competentes en materia de resguardo, seguridad y, de corresponder, evacuación“, sugirió Cancillería.

Además, informaron las líneas de emergencia para los argentinos afectados:

Mail : diare@mrecic.gov.ar y consular_evene@mrecic.gov.ar

Teléfono: +5491150615903 (sólo WhatsApp) y +5491150407243 (sólo mensaje de voz)

Además, Quirno dialogó con TN para ampliar la información sobre las medidas diplomáticas del Gobierno. “Coordinamos con las autoridades venezolanas para brindar la asistencia humanitaria que se necesita, por orden del presidente Javier Milei”, reveló.

“No hay ideología que separe, en una tragedia humanitaria”, agregó. En paralelo, el canciller habló con Radio Mitre y dijo: “Dejamos todo de lado, hablamos con la cancillería de Venezuela, en un diálogo que a nivel político no se producía con la frecuencia que se debe. Hablamos anoche con Milei, le transmitimos información. Me dio la instrucción que evaluemos y nos pongamos a disposición del pueblo venezolano para ver dónde podemos ayudar y ofrecernos para brindar esa asistencia”.

Impactantes videos: así quedó el aeropuerto de Maiquetía tras los devastadores terremotos en Venezuela

Los dos terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 que sacudieron Venezuela este miércoles provocaron el cierre del Aeropuerto Internacional de Maiquetía, derrumbes en Caracas y evacuaciones masivas en distintas zonas del país. La principal terminal aérea venezolana quedó fuera de servicio por graves daños estructurales, mientras las autoridades activaron el estado de emergencia nacional ante la magnitud de la crisis.

Video: Reuters.

Los sismos ocurrieron con apenas un minuto de diferencia y fueron percibidos con fuerza en gran parte del territorio venezolano e incluso en zonas de Colombia. La magnitud del evento obligó al Gobierno a declarar el estado de emergencia nacional mientras continúan las tareas de evaluación de daños y búsqueda de posibles víctimas.