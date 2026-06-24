Cursos gratis para jubilados: cómo anotarse, la lista completa y cuáles son los requisitos

Cursos para Adultos Mayores. Foto: Prensa

El Gobierno nacional habilitó nuevas capacitaciones gratuitas para jubilados que ya pueden cursarse de forma virtual desde cualquier punto del país. La iniciativa, impulsada por el Ministerio de Capital Humano, apunta a reducir la brecha digital y facilitar el acceso a herramientas útiles para la vida cotidiana.

El programa está diseñado sin requisitos previos y propone contenidos accesibles para quienes no tienen experiencia tecnológica. La lógica es práctica: aprender a usar dispositivos, gestionar trámites online y desenvolverse con autonomía en entornos digitales.

La modalidad es completamente online, lo que permite estudiar con teléfono móvil, tablet o computadora. Además, el sistema ofrece soporte técnico durante la cursada para acompañar a los usuarios en cada etapa.

Qué cursos gratis pueden hacer los jubilados

Los cursos disponibles desde junio abarcan distintas áreas de interés cotidiano. Desde el uso de aplicaciones hasta la administración del dinero, la oferta busca resolver necesidades concretas de los adultos mayores.

Cursos para Adultos Mayores. Foto: Prensa

Entre las opciones destaca Introducción a la Inteligencia Artificial Generativa, un taller pensado para comprender cómo funcionan estas herramientas y utilizarlas en consultas o creación de textos.

Tecnología, finanzas y redes: las capacitaciones más destacadas

Otra alternativa es Descubriendo el mundo digital a través del celular, que enseña a configurar el dispositivo, mejorar la seguridad y sacar mayor provecho de sus funciones.

La formación en billeteras virtuales se posiciona como un curso clave para entender el manejo del dinero digital, realizar pagos y evitar fraudes. A su vez, el módulo de economía familiar introduce conceptos básicos para organizar ingresos y gastos.

También se incluyen propuestas vinculadas al emprendimiento, como WhatsApp Business y Facebook para emprendedores, orientadas a quienes buscan potenciar un proyecto personal en redes sociales.

En el plano inclusivo, sobresale el curso de Lengua de Señas Argentina (LSA), que promueve la comunicación accesible y la integración social de los participantes.

El Ministerio de Capital humano ofrece cursos gratis para los jubilados. Foto NA.

Paso a paso: cómo inscribirse en los cursos online

El proceso de inscripción es directo y se realiza a través de la plataforma oficial Formando Capital Humano. El usuario debe crear una cuenta, cargar sus datos personales y elegir el curso de interés dentro del catálogo específico para adultos mayores.

Una vez completado el registro, la confirmación llega por correo electrónico con acceso inmediato al aula virtual. La asignación de plazas es automática y no requiere intermediarios.

Además de las clases, el portal ofrece materiales descargables gratuitos, como guías para usar aplicaciones, tutoriales de home banking y recomendaciones para la seguridad en el hogar y online.