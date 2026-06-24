Nuestras redes
live widget animationCanal 26 en vivo

Cursos gratis para jubilados: cómo anotarse, la lista completa y cuáles son los requisitos

El Ministerio de Capital Humano lanzó una propuesta de capacitaciones gratuitas online dirigida a jubilados de todo el país. Incluye cursos de tecnología, finanzas y comunicación digital, con inscripción sencilla y acceso inmediato desde casa.

Thiago Lapuente
Por Thiago Lapuente
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
Cursos para Adultos Mayores.
Cursos para Adultos Mayores. Foto: Prensa
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

El Gobierno nacional habilitó nuevas capacitaciones gratuitas para jubilados que ya pueden cursarse de forma virtual desde cualquier punto del país. La iniciativa, impulsada por el Ministerio de Capital Humano, apunta a reducir la brecha digital y facilitar el acceso a herramientas útiles para la vida cotidiana.

El programa está diseñado sin requisitos previos y propone contenidos accesibles para quienes no tienen experiencia tecnológica. La lógica es práctica: aprender a usar dispositivos, gestionar trámites online y desenvolverse con autonomía en entornos digitales.

La modalidad es completamente online, lo que permite estudiar con teléfono móvil, tablet o computadora. Además, el sistema ofrece soporte técnico durante la cursada para acompañar a los usuarios en cada etapa.

Qué cursos gratis pueden hacer los jubilados

Los cursos disponibles desde junio abarcan distintas áreas de interés cotidiano. Desde el uso de aplicaciones hasta la administración del dinero, la oferta busca resolver necesidades concretas de los adultos mayores.

Contenido Recomendado

Calendario de pagos semanal de ANSES:quiénes cobran desde este lunes 22 de junio con montos y bonos

Calendario de pagos semanal de ANSES: quiénes cobran desde este lunes 22 de junio con montos y bonos

Residencias de Larga Estancia PAMI:cómo funciona el programa para jubilados que incluye alojamiento, asistencia y atención integral

Residencias de Larga Estancia PAMI: cómo funciona el programa para jubilados que incluye alojamiento, asistencia y atención integral
Cursos para Adultos Mayores. Foto: Prensa

Entre las opciones destaca Introducción a la Inteligencia Artificial Generativa, un taller pensado para comprender cómo funcionan estas herramientas y utilizarlas en consultas o creación de textos.

Tecnología, finanzas y redes: las capacitaciones más destacadas

Otra alternativa es Descubriendo el mundo digital a través del celular, que enseña a configurar el dispositivo, mejorar la seguridad y sacar mayor provecho de sus funciones.

La formación en billeteras virtuales se posiciona como un curso clave para entender el manejo del dinero digital, realizar pagos y evitar fraudes. A su vez, el módulo de economía familiar introduce conceptos básicos para organizar ingresos y gastos.

También se incluyen propuestas vinculadas al emprendimiento, como WhatsApp Business y Facebook para emprendedores, orientadas a quienes buscan potenciar un proyecto personal en redes sociales.

En el plano inclusivo, sobresale el curso de Lengua de Señas Argentina (LSA), que promueve la comunicación accesible y la integración social de los participantes.

Jubilados. Foto: NA
El Ministerio de Capital humano ofrece cursos gratis para los jubilados. Foto NA.

Paso a paso: cómo inscribirse en los cursos online

El proceso de inscripción es directo y se realiza a través de la plataforma oficial Formando Capital Humano. El usuario debe crear una cuenta, cargar sus datos personales y elegir el curso de interés dentro del catálogo específico para adultos mayores.

Una vez completado el registro, la confirmación llega por correo electrónico con acceso inmediato al aula virtual. La asignación de plazas es automática y no requiere intermediarios.

Además de las clases, el portal ofrece materiales descargables gratuitos, como guías para usar aplicaciones, tutoriales de home banking y recomendaciones para la seguridad en el hogar y online.

JubiladosMinisterio de Capital HumanoGobierno
Thiago Lapuente
Thiago Lapuente

Redactor

Nació en Buenos Aires en 2004. Es periodista y estudiante de Comunicación Social en la Universidad Nacional de la Matanza. Leer bio

Notas Más leídas

  1. Con asientos de primera y aire acondicionado:cómo es el nuevo tren rápido de la línea Sarmiento que une Once con Moreno y cuesta $2600

    Con asientos de primera y aire acondicionado: cómo es el nuevo tren rápido de la línea Sarmiento que une Once con Moreno y cuesta $2600

  2. Cambia para siempre el tránsito en la Ciudad de Buenos Aires:habilitaron paso bajo nivel clave en el corazón de Caballito

    Cambia para siempre el tránsito en la Ciudad de Buenos Aires: habilitaron paso bajo nivel clave en el corazón de Caballito

  3. El paraíso de las ofertas llegó a CABA:abrió un mega outlet con marcas internacionales, cuotas sin interés y descuentos

    El paraíso de las ofertas llegó a CABA: abrió un mega outlet con marcas internacionales, cuotas sin interés y descuentos

  4. Corte de luz en el AMBA:33.000 familias afectadas por interrupciones de Edesur

    Corte de luz en el AMBA: 33.000 familias afectadas por interrupciones de Edesur

  5. Manuel Belgrano, el hombre que cambió la historia:la vida de uno de los próceres de la Patria

    Manuel Belgrano, el hombre que cambió la historia: la vida de uno de los próceres de la Patria
Lo último
También podría interesarte
Política

Comienza la gira internacional de Milei:de España a Paraguay y Estados Unidos, la agenda completa del presidente

Comienza la gira internacional de Milei: de España a Paraguay y Estados Unidos, la agenda completa del presidente

Kicillof busca mejorar la situación de trabajadores de Uber, Didi y Pedidos Ya y otras aplicaciones:el proyecto de “Ley Rappi” que envió al Senado

La Justicia ordenó al PAMI regularizar el pago de prestaciones a personas con discapacidad, pero el organismo dijo que ya abonó

Qué es el nuevo mega plan de inversiones extranjeras y de qué se trata el acuerdo con los fondos buitre:los dos proyectos que busca aprobar Milei

Economía

Las prepagas aumentan hasta 2,3% en julio 2026:cuáles son los aumentos y cómo impactan en las cuotas

Las prepagas aumentan hasta 2,3% en julio 2026: cuáles son los aumentos y cómo impactan en las cuotas

Según el INDEC, los salarios aumentaron en abril un 3,7% y le ganaron a la inflación

Luis Caputo explicó la emisión por US$ 5.000 millones que decretó el Gobierno en el Boletín Oficial:“No es nueva deuda, sino refinanciamiento”

El PBI creció 2,3% interanual en el primer trimestre del 2026, según el INDEC

Internacionales

Colombia:Iván Cepeda reconoció la derrota y Abelardo de la Espriella es el nuevo presidente del país

Colombia: Iván Cepeda reconoció la derrota y Abelardo de la Espriella es el nuevo presidente del país

UDEF investiga a Rodríguez Zapatero por presunta intermediación en Bolivia ligada al Grupo Gloria y pagos de 200.000 euros

No hay PBI ni se mide la riqueza:el curioso país de Asia que registra la felicidad como un “bien”

Irán rechazó inspecciones del OIEA en instalaciones nucleares atacadas y elevó la tensión con Estados Unidos