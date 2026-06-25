Avance tecnológico único en Sudamérica: la Fuerza Aérea de Perú potencia su flota con un Boeing traído de China

Arribó el avión Boeing 737-800 Next Generation en Perú. Foto: X @SpottersArg

La Fuerza Aérea del Perú (FAP) dio un paso importante en su proceso de modernización al incorporar a su flota el primer Boeing 737-800 Next Generation (NG), una aeronave destinada a fortalecer las capacidades de transporte estratégico, asistencia humanitaria y respuesta ante emergencias.

El avión, identificado con la matrícula FAP-357, aterrizó en la Base Aérea Las Palmas, en Lima, alrededor de las 4:55 de la madrugada del pasado 23 de junio, tras completar un vuelo procedente de la ciudad china de Jinan. La llegada de esta unidad representa una mejora significativa para la aviación de transporte militar peruana y forma parte de un programa de renovación impulsado por las autoridades de defensa.

Boeing 737-800 Next Generation. Foto: Aerolíneas Argentinas.

Qué es el Boeing 737-800NG y cómo potenciará el transporte en Perú

El Boeing 737-800NG pertenece a la familia de aeronaves comerciales desarrolladas por Boeing y es uno de los modelos más utilizados en el mundo para vuelos de media distancia. La sigla NG significa “Next Generation”, una línea que precede a la familia Boeing 737 MAX.

La aeronave tiene una longitud aproximada de 39,5 metros, una envergadura de 35,8 metros y capacidad para transportar hasta 189 pasajeros, dependiendo de la configuración elegida. Además, posee un alcance de alrededor de 5.190 kilómetros.

Gracias a estas características, la FAP podrá utilizar el avión para el traslado de personal militar, carga logística, equipos médicos, suministros de emergencia y evacuaciones aeromédicas, además de apoyar operaciones de ayuda humanitaria y atención ante desastres naturales.

Llegó desde China: los detalles del primer avión que se incorpora a la Fuerza Aérea peruana

Aunque la aeronave llegó desde Jinan, en China, no fue fabricada en ese país. Antes de ser entregado a Perú, el Boeing permaneció en las instalaciones de Staeco, una empresa especializada en mantenimiento aeronáutico.

La adquisición fue gestionada mediante un proyecto de cooperación técnica de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI). Según registros correspondientes a 2025, el contrato para suministrar la aeronave alcanzó un valor de 44,82 millones de dólares.

La documentación oficial señala que el FAP-357 corresponde al número de serie MSN 60467, por lo que se trata de un avión usado que fue sometido a trabajos técnicos y de acondicionamiento antes de su incorporación a la flota peruana.

Por qué la Fuerza Aérea eligió este modelo para potenciar su flota de transporte

La elección del Boeing 737-800NG responde a la necesidad de contar con una aeronave versátil, eficiente y capaz de operar en múltiples escenarios.

Además de las misiones militares, la FAP destacó que el avión podrá participar en repatriaciones de ciudadanos, traslado de delegaciones oficiales, apoyo a entidades públicas y misiones vinculadas a la política exterior peruana.

Boeing 737-800 Next Generation.

Durante el vuelo de traslado hacia Perú, las tripulaciones del Grupo Aéreo N.° 8 realizaron entrenamientos operacionales junto a especialistas de la empresa encargada de la entrega. Esta capacitación permitió familiarizarse con los sistemas y procedimientos del modelo, asegurando una rápida integración a las operaciones de la Fuerza Aérea.

Con la llegada del FAP-357, Perú fortalece su capacidad de respuesta logística y avanza en el objetivo de contar con una flota moderna, interoperable y preparada para afrontar tanto desafíos militares como emergencias civiles.