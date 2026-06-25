Nuestras redes
live widget animationCanal 26 en vivo

Avance tecnológico único en Sudamérica: la Fuerza Aérea de Perú potencia su flota con un Boeing traído de China

La incorporación del Boeing 737-800NG FAP-357 marca un nuevo avance en la modernización de la Fuerza Aérea del Perú. La aeronave fortalecerá las misiones de transporte estratégico, ayuda humanitaria, evacuaciones médicas y respuesta ante emergencias en todo el país.

Ezequiel Alippe
Por Ezequiel Alippe
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
Arribó el avión Boeing 737-800 Next Generation en Perú.
Arribó el avión Boeing 737-800 Next Generation en Perú. Foto: X @SpottersArg
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

La Fuerza Aérea del Perú (FAP) dio un paso importante en su proceso de modernización al incorporar a su flota el primer Boeing 737-800 Next Generation (NG), una aeronave destinada a fortalecer las capacidades de transporte estratégico, asistencia humanitaria y respuesta ante emergencias.

El avión, identificado con la matrícula FAP-357, aterrizó en la Base Aérea Las Palmas, en Lima, alrededor de las 4:55 de la madrugada del pasado 23 de junio, tras completar un vuelo procedente de la ciudad china de Jinan. La llegada de esta unidad representa una mejora significativa para la aviación de transporte militar peruana y forma parte de un programa de renovación impulsado por las autoridades de defensa.

Boeing 737-800 Next Generation. Foto: Aerolíneas Argentinas.

Qué es el Boeing 737-800NG y cómo potenciará el transporte en Perú

El Boeing 737-800NG pertenece a la familia de aeronaves comerciales desarrolladas por Boeing y es uno de los modelos más utilizados en el mundo para vuelos de media distancia. La sigla NG significa “Next Generation”, una línea que precede a la familia Boeing 737 MAX.

La aeronave tiene una longitud aproximada de 39,5 metros, una envergadura de 35,8 metros y capacidad para transportar hasta 189 pasajeros, dependiendo de la configuración elegida. Además, posee un alcance de alrededor de 5.190 kilómetros.

Contenido Recomendado

Brasil se refuerza con 20 nuevos aviones caza de última generación:la estrategia del Gobierno de Lula da Silva

Brasil se refuerza con 20 nuevos aviones caza de última generación: la estrategia del Gobierno de Lula da Silva

Histórico logro en Sudamérica:una mujer se convirtió en la primera piloto de F-16 de su Fuerza Aérea

Histórico logro en Sudamérica: una mujer se convirtió en la primera piloto de F-16 de su Fuerza Aérea

Gracias a estas características, la FAP podrá utilizar el avión para el traslado de personal militar, carga logística, equipos médicos, suministros de emergencia y evacuaciones aeromédicas, además de apoyar operaciones de ayuda humanitaria y atención ante desastres naturales.

Llegó desde China: los detalles del primer avión que se incorpora a la Fuerza Aérea peruana

Aunque la aeronave llegó desde Jinan, en China, no fue fabricada en ese país. Antes de ser entregado a Perú, el Boeing permaneció en las instalaciones de Staeco, una empresa especializada en mantenimiento aeronáutico.

La adquisición fue gestionada mediante un proyecto de cooperación técnica de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI). Según registros correspondientes a 2025, el contrato para suministrar la aeronave alcanzó un valor de 44,82 millones de dólares.

La documentación oficial señala que el FAP-357 corresponde al número de serie MSN 60467, por lo que se trata de un avión usado que fue sometido a trabajos técnicos y de acondicionamiento antes de su incorporación a la flota peruana.

Por qué la Fuerza Aérea eligió este modelo para potenciar su flota de transporte

La elección del Boeing 737-800NG responde a la necesidad de contar con una aeronave versátil, eficiente y capaz de operar en múltiples escenarios.

Además de las misiones militares, la FAP destacó que el avión podrá participar en repatriaciones de ciudadanos, traslado de delegaciones oficiales, apoyo a entidades públicas y misiones vinculadas a la política exterior peruana.

Boeing 767 de Air Canadá, aterrizaje en Madrid, España, REUTERS
Boeing 737-800 Next Generation.

Durante el vuelo de traslado hacia Perú, las tripulaciones del Grupo Aéreo N.° 8 realizaron entrenamientos operacionales junto a especialistas de la empresa encargada de la entrega. Esta capacitación permitió familiarizarse con los sistemas y procedimientos del modelo, asegurando una rápida integración a las operaciones de la Fuerza Aérea.

Con la llegada del FAP-357, Perú fortalece su capacidad de respuesta logística y avanza en el objetivo de contar con una flota moderna, interoperable y preparada para afrontar tanto desafíos militares como emergencias civiles.

Fuerza AéreaAviónPerú
Ezequiel Alippe
Ezequiel Alippe

Redactor

Magíster en Periodismo por la Universidad de San Andrés (UdeSA). Conductor de "Área de Tensión", de Lunes a Viernes de 18 a 20 hs por el streaming de Canal 26. Leer bio

Notas Más leídas

  1. “Desaparecidos terremotos Venezuela” y “Venezuela te busca”:los canales digitales habilitados para colaborar con información

    “Desaparecidos terremotos Venezuela” y “Venezuela te busca”: los canales digitales habilitados para colaborar con información

  2. EN VIVO | Terremotos en Venezuela:diferentes países ofrecieron asistencia humanitaria mientras continúa la búsqueda de sobrevivientes

    EN VIVO | Terremotos en Venezuela: diferentes países ofrecieron asistencia humanitaria mientras continúa la búsqueda de sobrevivientes

  3. Impactantes videos:así quedó el aeropuerto de Maiquetía tras los devastadores terremotos en Venezuela

    Impactantes videos: así quedó el aeropuerto de Maiquetía tras los devastadores terremotos en Venezuela

  4. Noruega construye un túnel submarino a 392 metros de profundidad:será el más largo del mundo y unirá el país sin ferris

    Noruega construye un túnel submarino a 392 metros de profundidad: será el más largo del mundo y unirá el país sin ferris

  5. Pánico y desesperación en Venezuela:las fotos y videos más impactantes de los terremotos que sacudieron el país

    Pánico y desesperación en Venezuela: las fotos y videos más impactantes de los terremotos que sacudieron el país
Lo último
También podría interesarte
Política

Qué es el proyecto de Propiedad Privada impulsado por el Gobierno y será el tema central en la Cámara de Senadores

Qué es el proyecto de Propiedad Privada impulsado por el Gobierno y será el tema central en la Cámara de Senadores

Terremoto en Venezuela:el gobierno de Milei habilitó líneas de emergencia para los argentinos afectados y ofreció ayuda humanitaria

Más de 8 mil estudiantes prometieron lealtad a la Bandera en Merlo

Lejos del armado político y de las negociaciones en el Congreso:así será el rol del nuevo vocero Adrián Ravier en el Gobierno

Economía

ANSES aumenta AUH, SUAF y jubilaciones en julio 2026:cuánto cobrarán con el ajuste del 2,15%

ANSES aumenta AUH, SUAF y jubilaciones en julio 2026: cuánto cobrarán con el ajuste del 2,15%

Confirman aumento a empleadas domésticas en julio 2026:cuánto se cobra por hora y cómo quedan las nuevas escalas

El dólar volvió a subir y y tocó su nivel más alto en lo que va del año

El Gobierno aumentó la tasa de seguridad aérea:cómo impacta en el precio de los pasajes de avión en Argentina

Internacionales

Las fotos más impactantes de la ola de calor en Europa:alerta roja en varios países por temperaturas extremas arriba de los 40°C

Las fotos más impactantes de la ola de calor en Europa: alerta roja en varios países por temperaturas extremas arriba de los 40°C

EN VIVO | Terremotos en Venezuela:diferentes países ofrecieron asistencia humanitaria mientras continúa la búsqueda de sobrevivientes

“Desaparecidos terremotos Venezuela” y “Venezuela te busca”:los canales digitales habilitados para colaborar con información

Avance tecnológico único en Sudamérica:la Fuerza Aérea de Perú potencia su flota con un Boeing traído de China