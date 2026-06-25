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Los canales habilitados para reportar desaparecidos tras los terremotos en Venezuela

Se trata de plataformas colaborativas que operan con la finalidad de localizar a personas desaparecidas tras la catástrofe. Cómo funcionan.

Ezequiel Alippe
Por Ezequiel Alippe
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Consecuencias de los terremotos en La Guaira, Venezuela.
Consecuencias de los terremotos en La Guaira, Venezuela. Foto: REUTERS
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La emergencia provocada por los devastadores terremotos que sacudieron Venezuela impulsó la creación de herramientas digitales destinadas a ayudar a las familias que buscan a sus seres queridos. Se trata en primer lugar de “Desaparecidos Terremoto Venezuela”, el canal oficial para reportar la ausencia de alguna persona ante esta catástrofe.

A su vez, crearon una plataforma colaborativa, “Venezuela Te Busca”, que permite reportar personas desaparecidas y consultar información sobre quienes fueron encontradas luego de los sismos registrados el 24 de junio.

Esta última iniciativa fue desarrollada por la emprendedora digital Julia Alessandra Mariano, conocida en redes sociales como @juliaamariano, con el objetivo de centralizar datos en un solo espacio y facilitar el reencuentro entre familiares en medio de las tareas de búsqueda y rescate.

Recuperan un cuerpo de entre los escombros de un edificio tras los fuertes terremotos que azotaron Venezuela. Video: Reuters.

Según explicó Mariano en declaraciones a medios locales, la gran cantidad de consultas y registros generó algunas interrupciones temporales en el funcionamiento del sistema. Sin embargo, aseguró que la página continúa operativa y recibiendo información de usuarios de todo el país.

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A su vez, la última información publicada señala que a partir de las 8.30 h de este jueves 25 de junio, venezolanos se van a agrupar en el Centro Venezolano Argentino, situado en la calle Julián Álvarez 866, en la Ciudad de Buenos Aires.

Cómo usar la plataforma Venezuela Te Busca

La herramienta funciona a través del sitio web venezuelatebusca.com, donde cualquier persona puede ingresar para registrar casos o consultar reportes existentes.

Al acceder a la página, los usuarios deben seleccionar una de las opciones disponibles:

  • Registrar una persona desaparecida.
  • Informar sobre una persona encontrada.
  • Consultar casos ya publicados.
  • Actualizar información cuando alguien haya sido localizado.

Para completar el registro, el sistema solicita datos básicos que permitan identificar a la persona buscada, incluyendo nombre, características físicas, lugar donde fue vista por última vez y datos de contacto de familiares o allegados. Esta información busca agilizar la verificación de los casos y facilitar la comunicación entre quienes participan en las tareas de búsqueda.

Terremotos en Venezuela: más de 200 muertos y 12 mil desaparecidos

La creación de esta plataforma se produjo en un contexto de grave crisis humanitaria tras los fuertes movimientos sísmicos que afectaron al país.

Edificios arrasados ​​en Venezuela tras los fuertes terremotos que azotaron el país. Video: Reuters

El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) informó que el sismo principal alcanzó una magnitud preliminar de 7,5 y se produjo apenas 40 segundos después de otro temblor de 7,2 en la misma región.

Ante la magnitud de la tragedia, la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, decretó el estado de emergencia y aseguró que los servicios públicos continúan funcionando mientras avanzan las operaciones de asistencia y rescate en las zonas afectadas.

TerremotoVenezuela
Ezequiel Alippe
Ezequiel Alippe

Redactor

Magíster en Periodismo por la Universidad de San Andrés (UdeSA). Conductor de "Área de Tensión", de Lunes a Viernes de 18 a 20 hs por el streaming de Canal 26. Leer bio

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