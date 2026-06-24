Con asientos de primera y aire acondicionado: cómo es el nuevo tren rápido de la línea Sarmiento que une Once con Moreno y cuesta $2600

La línea Sarmiento sufrirá modificaciones en su recorrido. Foto: trensarmiento.com.ar

Trenes Argentinos puso en marcha una nueva prestación diferencial en la línea Sarmiento utilizando las formaciones de larga distancia que unen la Ciudad de Buenos Aires con Bragado. El servicio, que comenzó a operar el pasado 17 de junio, funciona tres veces por semana y ofrece una alternativa más cómoda, climatizada y rápida para los usuarios que realizan el trayecto entre Once, Haedo y Moreno.

La línea Sarmiento sumó una nueva alternativa de transporte para los pasajeros del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Trenes Argentinos incorporó un coche de categoría primera a las formaciones de larga distancia que realizan el trayecto habitual entre Once y Bragado, con el objetivo de brindar un servicio diferencial exclusivo entre las estaciones de Once, Haedo y Moreno.

La iniciativa busca ofrecer un traslado más confortable y eficiente para quienes se desplazan diariamente por el corredor oeste y permite realizar el recorrido en unidades que cuentan con ambiente climatizado -aire acondicionado calefacción- y baños a bordo. Por sus características, el servicio se transforma en una opción orientada a mejorar la comodidad y reducir los tiempos de viaje de aquellos usuarios que se dirigen a sus puestos de trabajo o a realizar trámites, además de evitar las habituales aglomeraciones del tránsito vehicular en las autopistas y avenidas de la zona.

La nueva formación comenzó a operar desde el pasado 17 de junio. Foto: Trenes Argentinos

Días, horarios y precio del nuevo tren diferencial de la línea Sarmiento

El tren diferencial entre Once, Haedo y Moreno circula tres días a la semana: lunes, miércoles y viernes. Respecto a los horarios establecidos, la formación parte desde la terminal porteña de Once a las 18:35 registrando paradas intermedias por la estación de Haedo a las 19:21 y finalizando su recorrido en Moreno a las 19:56.

En sentido inverso, durante el turno mañana, el tren inicia su marcha desde Moreno a las 6:29, arriba a Haedo a las 7:05 y concluye el trayecto en Once a las 7:50.

Según el comunicado de Trenes Argentinos, el nuevo esquema comenzó a funcionar de manera oficial el pasado 17 de junio y se estableció un tiempo total de viaje de 1 hora y 21 minutos entre las cabeceras de Once y Moreno.

Los pasajes para este servicio cuentan con una tarifa plana de $2.600 y ya pueden ser adquiridos de forma anticipada a través del sitio web oficial webventas.sofse.gob.ar o directamente en las boleterías de larga distancia que se encuentran habilitadas en las estaciones terminales.