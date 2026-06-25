Avanza la obra más ambiciosa de Palermo: por qué la Ciudad de Buenos Aires invierte más de $4.492 millones en este megaproyecto

El megaproyecto de renovación de la Playa Ferroviaria Palermo. Foto: Skyscraper City

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires avanzó con un nuevo paso en el proceso de transformación urbana de uno de los sectores más estratégicos del distrito al adjudicar la segunda etapa de las obras en la Playa Ferroviaria Palermo. Se trata de un emprendimiento que demandará una inversión cercana a los $4.500 millones y que busca consolidar la reconversión de antiguos terrenos ferroviarios en espacios públicos e infraestructura urbana.

La decisión quedó formalizada a través de la Resolución N.º 51/SSPO/26, firmada por el subsecretario de Proyectos y Obras, Juan Pablo Lombardo. En ese marco, se aprobó la Licitación Pública N.º 10241-0017-LPU26 y se adjudicaron los trabajos a la empresa Piuterra S.A. por un monto de $4.492.793.514,52.

Una adjudicación por debajo del presupuesto oficial

El dato sobresaliente del proceso es que la cifra final resultó inferior al presupuesto oficial que la Ciudad había previsto inicialmente (fijado en $5.968.829.200), lo que implica un ahorro cercano a los $1.476 millones. En términos porcentuales, la oferta ganadora se ubicó aproximadamente un 25% por debajo de la estimación original, marcando una diferencia significativa respecto de lo proyectado al momento de lanzar la convocatoria.

El dato sobresaliente del proceso es que la cifra final resultó inferior al presupuesto oficial previsto. Foto: Arch Daily

Según la resolución oficial, el plazo de ejecución de la obra será de 10 meses contados a partir de la firma del acta de inicio, e incluye un anticipo financiero equivalente al 15% del contrato.

Alta participación de empresas y proceso sin impugnaciones

En cuanto al proceso licitatorio, el expediente da cuenta de una alta participación: se presentaron 22 ofertas de empresas constructoras y desarrolladoras especializadas en infraestructura urbana. Tras un análisis técnico, legal y económico-financiero por parte de las áreas competentes del Ministerio de Movilidad e Infraestructura, la Comisión Evaluadora concluyó que la propuesta de Piuterra S.A. era la más conveniente para los intereses de la administración porteña.

La normativa también resalta que la empresa adjudicataria cumplió con todos los requisitos establecidos en los pliegos y en las circulares emitidas durante el proceso. Asimismo, otro elemento que facilitó la adjudicación fue la ausencia de impugnaciones por parte de las restantes firmas participantes, lo que permitió avanzar sin controversias administrativas.

El plazo de ejecución de la obra en la Playa Ferroviaria será de 10 meses contados desde la firma del acta de inicio. Foto: Arch Daily

Desde el sector de la construcción señalan que este tipo de licitaciones adquirió un rol central en el actual contexto, marcado por la reducción o suspensión de una parte sustancial de la obra pública a nivel nacional. En este escenario, muchas empresas han reorientado su actividad hacia proyectos impulsados por gobiernos provinciales y municipales.

La transformación urbana de los terrenos ferroviarios en Palermo

Si bien la resolución no detalla el alcance específico de los trabajos a ejecutar, la iniciativa se inscribe en un proceso más amplio de recuperación y urbanización de terrenos ferroviarios ubicados en Palermo, una de las zonas con mayor valorización inmobiliaria de la Ciudad de Buenos Aires.

La Playa Ferroviaria Palermo forma parte de antiguos predios operativos del ferrocarril San Martín, que durante décadas permanecieron subutilizados. En los últimos años, estas tierras comenzaron a integrarse a distintos proyectos vinculados al espacio público, desarrollo urbano, la movilidad e infraestructura.

La iniciativa se inscribe en un proceso más amplio de recuperación y urbanización de terrenos ferroviarios. Foto: Arch Daily

El objetivo de la intervención es mejorar la conectividad, reorganizar áreas de circulación y favorecer la integración de estos terrenos al tejido urbano consolidado. Se trata de una estrategia que la administración porteña viene impulsando desde hace más de una década, con iniciativas similares en barrios como Colegiales, Caballito y Liniers.

Con esta nueva adjudicación, la Ciudad de Buenos Aires profundiza su política de reconversión urbana, con el foco puesto en ampliar la disponibilidad de espacios públicos y reconfigurar áreas clave del entramado porteño.