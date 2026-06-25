Impactantes videos: así quedó el aeropuerto de Maiquetía tras los devastadores terremotos en Venezuela

Daños en el aeropuerto internacional Simón Bolívar después del terremoto en Maiquetía, Venezuela. Foto: Reuters.

Los dos terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 que sacudieron Venezuela este miércoles provocaron el cierre del Aeropuerto Internacional de Maiquetía, derrumbes en Caracas y evacuaciones masivas en distintas zonas del país. La principal terminal aérea venezolana quedó fuera de servicio por graves daños estructurales, mientras las autoridades activaron el estado de emergencia nacional ante la magnitud de la crisis.

Los sismos ocurrieron con apenas un minuto de diferencia y fueron percibidos con fuerza en gran parte del territorio venezolano e incluso en zonas de Colombia. La magnitud del evento obligó al Gobierno a declarar el estado de emergencia nacional mientras continúan las tareas de evaluación de daños y búsqueda de posibles víctimas.

Pasajeros evacuaron el aeropuerto de Maiquetía tras los fuertes movimientos sísmicos registrados en Venezuela. Foto: Wilmer Azuaje via REUTERS

El aeropuerto de Maiquetía quedó fuera de servicio

Uno de los puntos más críticos tras los terremotos fue el Aeropuerto Internacional de Maiquetía, ubicado en el estado de La Guaira y considerado el principal centro de conexiones aéreas del país.

Las imágenes que comenzaron a circular en redes sociales muestran sectores de la terminal con daños visibles, desprendimientos de materiales y pasajeros evacuando las instalaciones en medio de escenas de pánico. La situación obligó a las autoridades a interrumpir las operaciones mientras especialistas inspeccionan la estructura para determinar el alcance de los daños.

Imágenes grabadas por el exdiputado Wilmer Azuaje que muestran el momento en que un terremoto sacudió el aeropuerto de Maiquetía y las consecuencias del sismo. Video: Reuters.

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, confirmó oficialmente la situación de la terminal aérea al señalar: “El aeropuerto de Maiquetía se encuentra cerrado por graves daños en su infraestructura”.

El cierre del aeropuerto genera preocupación no solo por el impacto en los vuelos nacionales e internacionales, sino también por las dificultades que podría ocasionar en el traslado de ayuda, personal de emergencia y suministros hacia las zonas más afectadas.

Los terremotos obligaron a suspender las operaciones en la principal terminal aérea del país. Foto: Wilmer Azuaje via REUTERS

Daños en el aeropuerto internacional Simón Bolívar después del terremoto en Maiquetía, Venezuela. Foto: Wilmer Azuaje via REUTERS

Derrumbes, vidrios rotos y evacuaciones masivas en Caracas

Mientras los organismos de emergencia intentaban evaluar la situación en Maiquetía, la capital venezolana vivía horas de máxima tensión.

Las calles de diversos sectores de Caracas quedaron cubiertas por vidrios desprendidos de ventanas y fachadas de edificios. Miles de personas abandonaron viviendas, oficinas y centros comerciales para refugiarse en espacios abiertos ante el temor de nuevas réplicas.

Miles de personas abandonaron edificios y permanecieron en espacios abiertos por temor a nuevas réplicas. Foto: REUTERS

Periodistas presentes en la ciudad constataron daños estructurales en distintos puntos del área metropolitana. Uno de los episodios más impactantes ocurrió en Chacao, al este de Caracas, donde un edificio de 22 pisos colapsó por completo como consecuencia de los movimientos sísmicos.

Las imágenes difundidas muestran montañas de escombros, vehículos dañados y equipos de rescate trabajando contrarreloj para localizar posibles sobrevivientes.

Edificios arrasados ​​en Venezuela tras los fuertes terremotos que azotaron el país. Video: Reuters

Frente a la magnitud de la catástrofe, el Gobierno venezolano activó protocolos de emergencia en todo el territorio nacional. Durante una conferencia de prensa, Delcy Rodríguez confirmó que las autoridades habían registrado una intensa actividad sísmica posterior a los terremotos principales.

“Se han registrado 20 réplicas, es un hecho de graves consecuencias, (...) hay estados particularmente afectados”, indicó Rodríguez.

La funcionaria explicó además que varias regiones reportaron daños severos en viviendas, edificios públicos, rutas e infraestructura crítica, aunque las evaluaciones continúan y el alcance total de las pérdidas todavía no fue determinado.

El Gobierno decretó el estado de emergencia y desplegó equipos de rescate en las zonas afectadas. Foto: REUTERS

Tras la declaración del estado de emergencia, brigadas de rescate, bomberos, organismos de protección civil y fuerzas de seguridad fueron desplegados en distintos puntos del país para asistir a la población.

Las autoridades mantienen operativos de búsqueda y evaluación estructural en edificios dañados, mientras miles de personas permanecen fuera de sus hogares por precaución ante la posibilidad de nuevas réplicas.

La situación continúa siendo monitoreada minuto a minuto y las próximas horas serán claves para determinar el impacto real de uno de los eventos sísmicos más fuertes registrados en Venezuela en los últimos años.