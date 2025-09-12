El mejor matambre a la pizza no lleva salsa de tomate: la receta para lograr un plato más liviano con un toque que no te imaginás

El clásico plato permite una reversión que le aporta una textura más agradable y un sabor único.

Una nueva receta de matambre a la pizza. Foto: X @indirectasofi

El hummus -una pasta elaborada con garbanzos cocidos, jugo de limón, tahine (pasta de sésamo) y aceite de oliva- es un alimento muy apreciado en todo el mundo por su sabor ácido y su alto contenido nutricional, que cada vez se come más en Argentina.

En este furor por la preparación árabe, surgió una nueva versión del matambre a la pizza con un toque distinto que sorprende. En lugar de la tradicional salsa de tomate, esta receta lleva una base de hummus cremoso, que aporta un sabor suave al plato.

Hummus. Foto: Unsplash

La clave está en cocinar el matambre previamente hasta que esté tierno. Después hay que llevarlo al horno con una generosa capa de hummus en lugar de salsa. Arriba se le tienen que agregar vegetales asados y queso.

La receta para hacer un hummus bien cremoso

Ingredientes

2 latas de garbanzo.

Jugo de 2 limones.

1 cuchara de thine.

Sal, a gusto.

Comino, a gusto.

1 diente de ajo.

1 y ½ latas de agua.

Preparación

Abrir las latas de garbanzo y colocarlas en un escurridor o colador para que se limpien. Licuar todos los ingredientes y, previamente, agregar las latas de agua. Probar el puré e incorporar, si es necesario, más limón, comino o sal.

Cómo hacer un matambre a la pizza súper tierno

Uno de los métodos más efectivos para lograr un matambre tierno es hervirlo antes de llevarlo al horno o a la parrilla. Se puede cocinar en una olla con agua, sal, laurel, ajo y algunas verduras durante 45 minutos a 1 hora. Este paso ablanda las fibras y evita que el corte quede seco o duro. Cuando esté cocido hay que escurrirlo y dejarlo enfriar. La cocción termina en el horno o en la parrilla, con los toppings elegidos.

Otra opción es cocinarlo al horno en una bandeja tapada con papel aluminio. Esto mantiene la humedad. Se puede colocar sobre una base de caldo o vino blanco y cocinar a baja temperatura durante al menos una hora.