Un botón oculto en el retrovisor del auto puede salvarte la vida al manejar de noche: ¿lo conocías?

Manejar de noche puede ser un desafío para cualquier automovilista. Y es que las luces de los vehículos que circulan detrás de uno pueden encandilar y, como consecuencia, comprometer la seguridad del conductor y sus pasajeros en cuestión de segundos.

Sin embargo, una función poco conocida del retrovisor interno puede marcar la diferencia: un botón oculto que permite ajustar el espejo para reducir el reflejo y mantener la visión clara.

Manejar de noche sin peligro: el secreto de tu espejo retrovisor interno

Ubicada en la parte inferior del espejo interno, esta palanca es especialmente útil en horario nocturno, cuando las luces altas de otros autos pueden interferir en la conducción. Ajustar la posición del espejo retrovisor con este botón evita deslumbramientos, permitiendo que los reflejos del conductor se mantengan rápidos y la atención en la vía sea constante.

Los espejos no solo ayudan a ver lo que sucede detrás: son aliados fundamentales para anticipar maniobras de otros vehículos y prevenir accidentes. Un segundo de distracción causado por un encandilamiento puede ser crítico, especialmente en autopistas y rutas.

No obstante, la tecnología actual llevó esta función un paso más allá con los espejos electrocrómicos. En lugar de una palanca manual, estos espejos ajustan automáticamente su brillo mediante un sistema de capas que oscurecen el vidrio cuando detectan luces intensas provenientes de otros vehículos. Sensores y microprocesadores evalúan la cantidad de luz y aplican el oscurecimiento en unos seis segundos, retornando a la posición normal unos segundos después.

Entre sus beneficios, este sistema permite que el conductor mantenga las manos en el volante y no pierda tiempo en ajustar el retrovisor, optimizando la seguridad al volante. Muchos autos modernos incorporan esta tecnología también en los espejos laterales y ofrecen la posibilidad de activarla o desactivarla según la preferencia del usuario.

Tanto el botón oculto del retrovisor interno como los espejos electrocrómicos representan soluciones sencillas pero efectivas para mejorar la conducción nocturna, reducir la fatiga visual y prevenir accidentes en la vía.