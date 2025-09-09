Inesperado cambio de pronóstico en Buenos Aires: qué día de la semana vuelven las lluvias y tormentas
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) advirtió sobre el regreso de las lluvias a Buenos Aires. Durante el transcurso de la semana, se formará una tormenta que traerá ráfagas de viento, precipitaciones y actividad eléctrica.
Según la página oficial del SMN, en la tarde del miércoles 10 de septiembre se comenzará a formar un temporal en el sur de la provincia de Buenos Aires que se prolongará hasta el jueves a la madrugada.
El pronóstico detalló que la lluvia afectará las localidades de Chascomús, Dolores, la Costa Atlántica y las zonas aledañas. Por su parte, los habitantes de Tandil podrían experimentar fenómenos eléctricos.
Pronóstico extendido: ¿cómo estará el clima en CABA?
- Miércoles 10 de septiembre: mínima de 12°C y máxima de 23°C, cielo parcialmente nublado.
- Jueves 11 de septiembre: mínima de 10°C y máxima de 23°C, cielo despejado.
- Viernes 12 de septiembre: mínima de 9°C y máxima de 19°C, cielo parcialmente nublado.
- Sábado 13 de septiembre: mínima de 11°C y máxima de 20°C, cielo parcialmente nublado.
- Domingo 14 de septiembre: mínima de 13°C y máxima de 22°C, cielo parcialmente nublado.
¿Cuáles serán las provincias más afectadas por el aumento de la temperatura?
Además de Buenos Aires, varias de las provincias de las provincias del norte y centro del país se verán aún más afectadas por el aumento de la temperatura.
- Córdoba: el miércoles 10 se espera una máxima de 30°C, mientras que el resto de la semana se mantendrá con temperaturas promedio de 25°C.
- Salta: el día más caluroso será también el miércoles 10, con una máxima de 28°C, muy por encima de los valores habituales para esta época.
- La Rioja: el calor será constante, con una máxima promedio de 28°C y un pico de 29°C el sábado 13.
- Chaco: el termómetro llegará a los 30°C el domingo 14, con una media semanal de 25°C, lo que convierte a la provincia en otro de los focos de esta ola de calor anticipada.