Inesperado cambio de pronóstico en Buenos Aires: qué día de la semana vuelven las lluvias y tormentas

El pronóstico detalló que el temporal afectará a las localidades de Chascomús, Dolores, la Costa Atlántica y las zonas aledañas. Los habitantes de Tandil podrían experimentar actividad eléctrica durante dicha jornada.

Las lluvias regresan a Buenos Aires. Foto: NA

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) advirtió sobre el regreso de las lluvias a Buenos Aires. Durante el transcurso de la semana, se formará una tormenta que traerá ráfagas de viento, precipitaciones y actividad eléctrica.

Según la página oficial del SMN, en la tarde del miércoles 10 de septiembre se comenzará a formar un temporal en el sur de la provincia de Buenos Aires que se prolongará hasta el jueves a la madrugada.

Las lluvias volverían a Buenos Aires este miércoles 10 de septiembre.

El pronóstico detalló que la lluvia afectará las localidades de Chascomús, Dolores, la Costa Atlántica y las zonas aledañas. Por su parte, los habitantes de Tandil podrían experimentar fenómenos eléctricos.

Pronóstico extendido: ¿cómo estará el clima en CABA?

Miércoles 10 de septiembre : mínima de 12°C y máxima de 23°C, cielo parcialmente nublado.

Jueves 11 de septiembre : mínima de 10°C y máxima de 23°C, cielo despejado.

Viernes 12 de septiembre : mínima de 9°C y máxima de 19°C, cielo parcialmente nublado.

Sábado 13 de septiembre : mínima de 11°C y máxima de 20°C, cielo parcialmente nublado.

Domingo 14 de septiembre: mínima de 13°C y máxima de 22°C, cielo parcialmente nublado.

El pronóstico extendido para la segunda semana de septiembre 2025. Foto: SMN.

¿Cuáles serán las provincias más afectadas por el aumento de la temperatura?

Además de Buenos Aires, varias de las provincias de las provincias del norte y centro del país se verán aún más afectadas por el aumento de la temperatura.