Buenos Aires y otras seis provincias bajo alerta: se esperan tormentas y posible granizo, según el pronóstico

El Servicio Meteorológico Nacional advirtió a los territorios que recibirán fuertes lluvias durante este miércoles 17 de septiembre.

Tormentas, clima. Foto: Unsplash.

Los últimos días del invierno 2025 están atravesados por distintas lluvias a lo largo y ancho de Argentina. Este miércoles 17 de septiembre se esperan tormentas en distintos puntos del país, entre los que aparece Buenos Aires, según lo informado por el pronóstico.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) advirtió en su última actualización que llegarán lluvias con fuerza durante la jornada del miércoles 17. Esto llevó a activar una alerta amarilla, que alcanza a un total de siete provincias, por lo que se deberá tener el paraguas a mano.

Lluvias; tormentas. Foto: NA (Daniel Vides)

En detalle, el SMN advirtió a las provincias de Buenos Aires, Río Negro, La Pampa, Córdoba, Santa Fe, Chaco y Santiago del Estero. En distintas medidas, se darán fuertes precipitaciones en las próximas horas.

Con respecto al territorio bonaerense, la zona afectada es la sur, con especiales complicaciones en Bahía Blanca, Patagones, Coronel Pringles y Tornquist, entre otros. Las tormentas llegarán por la tarde y se quedarán en la región hasta la madrugada del jueves 18 de septiembre.

Alerta amarilla por tormentas este miércoles 17 de septiembre. Foto: SMN

“El área será afectada tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Se espera que las mismas estén acompañadas principalmente por abundante caída de agua en cortos períodos, además de actividad eléctrica, ráfagas y ocasional caída de granizo”, detalle el texto difundido por el Servicio Meteorológico Nacional.

Además, se mencionó que “se prevén valores de precipitación acumulada entre 30 y 60 mm, pudiendo ser superados de forma puntual”.

Lluvias y tormentas fuertes. Foto: NA

La zona no se librará de la lluvia por varios días, ya que los datos del SMN muestran que se esperan más tormentas en la noche del jueves 18 y la mañana del viernes 19. Por ende, el paraguas será protagonista a la hora de trasladarse.

Recomendaciones ante un alerta amarillo por tormentas