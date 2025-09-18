Se reprogramó la icónica Fiesta del Asado Criollo: cuándo es el evento dedicado a la carne en Moquehuá

Las autoridades del evento modificaron las fechas por el pronóstico del tiempo. Conocé los detalles, en la nota.

La achura poco conocida que conquista en la parrilla. Foto: Unsplash.

Había expectativa por el comienzo de la Fiesta Zonal del Asado Criollo, que iba a darse este sábado 20 y domingo 21 de septiembre. Sin embargo, las autoridades decidieron reprogramar el evento que se desarrollará en Moquehuá, localidad perteneciente al partido de Chivilcoy.

Cuándo se realizará la Fiesta Zonal del Asado Criollo

La nueva fecha anunciada es el sábado 27 y domingo 28 de septiembre. “Queremos contarles que, debido a las condiciones climáticas, nos vemos en la necesidad de reprogramar la Fiesta del Asado Criollo”, indicaron desde las redes sociales del evento.

Asado. Foto: NA.

Y lamentaron sobre las complicaciones que llevaron a la reprogramación: “Sabemos cuánto esperaban este fin de semana, y nosotros también teníamos muchísima ilusión de compartirlo con todos ustedes”.

Cabe mencionar que este fin de semana se esperan fuertes lluvias para distintos puntos de Buenos Aires. Estas condiciones meteorológicas podían producir complicaciones en el desarrollo de las actividades programadas, por lo que se decidió postergar la Fiesta Zonal del Asado.

Fiesta del Asado Criollo en Chivilcoy se reprograma. Foto: Instagram fiestadelasado.moquehua

La reprogramación de las fechas no significará que haya cambios en la programación original. Todo lo que estaba pactado para el sábado 20, finalmente se llevará adelante el 27, mientras que las actividades del domingo 21 ocurrirán el 28.

De esta manera, aquellos que asistan al evento podrán disfrutar de los espectáculos musicales de artistas locales, así como también danzas folclóricas, muestras culturales y el concurso alrededor del asado. El último evento mencionado es la pieza fundamental de esta fiesta, que convoca a miles de personas de la región.

Fiesta del Asado Criollo se reprograma. Foto: Instagram fiestadelasado.moquehua

Desde la organización advirtieron que las entradas adquiridas previamente serán válidas en las nuevas fechas. No será necesario hacer cambios ni trámites para poder ingresar a la fiesta en Moquehuá, Chivilcoy.

Cómo llegar a Chivilcoy en tren: cuánto sale el boleto

Chivilcoy es un destino muy elegido para viajar dentro de Buenos Aires. Uno de los medios más utilizados por los turistas en el tren de larga de distancia, que sale desde la estación de Once.

El servicio en cuestión es el de Buenos Aires - Bragado. El mismo sale desde Once los lunes, miércoles y viernes a las 18:35 y desde Bragado los lunes a las 1:50 y los miércoles y viernes a las 4:50.

Trenes de larga distancia. Foto: X @TrenesArg.

El precio para septiembre 2025 es de $7.500 en primera y $9.000 en pullman.

Las siete estaciones que forman el recorrido son: Haedo, Luján, Mercedes, Suipacha, Chivilcoy, Vaccarezza y Mechita.