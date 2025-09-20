Cerró el Paso Cristo Redentor por mal clima: hasta cuándo no se podrá pasar a Chile desde Mendoza

La disposición imposibilita el cruce de frontera, producto de las nevadas y el mal tiempo. La tentativa de su reapertura, según las autoridades.

El Paso Internacional Cristo Redentor permanece cerrado este fin de semana. Foto: NA

El Paso Internacional Cristo Redentor, principal vía terrestre que conecta Argentina con Chile desde Mendoza, permanecerá cerrado desde este sábado 20 de septiembre debido a las condiciones climáticas adversas en la zona cordillerana. La medida coincide con un fin de semana de alta circulación turística por las celebraciones de las Fiestas Patrias chilenas.

Según informó la Dirección Nacional para Asuntos Técnicos de Fronteras, el cierre es preventivo y comenzó formalmente a las 12:00 del mediodía. No obstante, desde las 10:00 de la mañana se bajaron las barreras en Uspallata, impidiendo el ascenso hacia la alta montaña. La restricción es en ambos sentidos y afecta a todo tipo de vehículos.

Paso Cristo Redentor, frontera con Chile. Foto X @ravii9678

“Se comunica a los usuarios que mañana 20 de septiembre el Paso Internacional se mantendrá cerrado preventivamente a partir de las 12:00 horas, con corte de circulación en Uspallata a las 10:00, en ambos sentidos y para todo tipo de vehículos”, señalaba el comunicado oficial.

¿Cuándo reabrirá el paso?

De acuerdo con la Dirección de Contingencias Climáticas, se prevén nevadas persistentes durante el domingo, por lo que la Ruta Nacional 7 seguirá cerrada al tránsito internacional al menos hasta el lunes 22 de septiembre. Ese día se espera una mejora en las condiciones meteorológicas, con cielo poco nuboso en la cordillera. Si se confirma esta evolución, el paso podría reabrirse tras 48 horas de cierre total.

El corte ocurre en un contexto especial: cientos de chilenos llegaron a Mendoza para participar en los festejos patrios. El viernes, la Plaza Chile fue sede de la Fiesta de la Hermandad, con música, danzas típicas y comidas tradicionales. Las celebraciones continúan durante este sábado.

El Paso Cristo Redentor estará cerrado por nevadas. Foto: NA

Las autoridades de ambos países recomendaron a los viajeros consultar el estado del paso fronterizo y del complejo aduanero antes de emprender el viaje. Además, se estableció un monitoreo conjunto para evaluar las condiciones y determinar cuándo será posible reabrir el corredor internacional.