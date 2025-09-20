El bodegón porteño en donde dos personas de buen comer pueden compartir una milanesa gigante a menos de $30.000

Milanesa para dos. Foto: NA

Si de comer bien se trata, los bodegones son esa tentación imposible de resistir. En Buenos Aires hay decenas de opciones, pero hay uno en particular que se volvió famoso por un plato XXL pensado para compartir: una milanesa gigante que sorprende tanto por su tamaño como por su precio accesible.

La Flor de Barrancas, el clásico que no falla

La Flor de Barracas es un bodegón ubicado en el corazón del barrio homónimo, que ya se ganó una clientela fiel. No solo por su ubicación en avenida Suárez 2095, sino también por la abundancia de sus platos y la calidez de su atención, algo que muchos resaltan en reseñas de Google como “comida espectacular y excelente servicio”.

La Flor de Barrancas, bodegón. Foto: Instagram @laflordebarracas

La estrella del bodegón: la “Flor de Milanga”

El plato más pedido de la casa es la Flor de Milanga, una milanesa descomunal que cuesta $29.000 y alcanza sin problema para dos comensales hambrientos (o hasta para tres si se acompaña con algo más). Se sirve con una cubierta bien completa: queso, arvejas, morrones, panceta y huevos fritos, además de la infaltable guarnición de papas fritas.

Mucho más que milanesas

Aunque su fama se debe a este plato, la carta de Flor de Barracas ofrece mucho más. Hay pastas caseras con distintas salsas, picadas de fiambres ideales para compartir y hasta milanesas vegetarianas elaboradas con calabaza o berenjena, pensadas para quienes prefieren alternativas sin carne.

La Flor de Barrancas, bodegón. Foto: Instagram @laflordebarracas

Un imperdible de la ciudad

Visitar este bodegón es vivir una experiencia bien porteña: mesas largas, platos abundantes, ambiente animado y esa sensación de estar en un lugar donde la tradición sigue viva. Ya sea en pareja, con amigos o en familia, es un plan que asegura buena comida y momentos inolvidables sin gastar de más.

La Flor de Barrancas, bodegón. Foto: Instagram @laflordebarracas

En pocas palabras: si querés probar una de las milanesas más grandes y tentadoras de la ciudad, La Flor de Barracas es una parada obligada en tu recorrido gastronómico por Buenos Aires.