Mitad blanco, mitad negro: el nuevo alfajor marmolado que es furor en los kioscos

Con un relleno generoso de dulce de leche, esta golosina llega para conquistar a los más indecisos y convertirse en el favorito de los bajoneros.

Alfajor marmolado El Conejito. Foto: Instagram @alfajor_conejito

Para los que nunca saben si elegir el alfajor de galletita blanca o el de galletita negra, llegó la solución perfecta: el alfajor marmolado. Mitad y mitad, con la dosis justa de sabor y originalidad, esta nueva creación ya empezó a conquistar a los kioscos y promete convertirse en la favorita de los más bajoneros.

Los responsables detrás de esta tentadora innovación son los de Alfajor Conejito, que decidieron ampliar su familia de productos con una propuesta distinta. El nuevo lanzamiento presenta dos tapas combinadas, una blanca y otra negra, con un relleno generoso de dulce de leche cremoso y un baño de chocolate blanco que le da un sello único.

Cada Conejito Marmolado pesa 75 gramos y mantiene la impronta de la marca: sabor intenso, textura suave y materias primas de calidad.

Alfajor marmolado El Conejito. Foto: Instagram @alfajor_conejito

Un clásico con nueva cara

Este alfajor se suma a la ya variada línea de Conejito, donde conviven opciones simples y triples en versiones negras, blancas y con diferentes rellenos. Con esta incorporación, la marca apunta a quienes buscan probar algo distinto sin resignar la esencia de un buen alfajor argentino.

Elaborados con chocolate auténtico, dulce de leche real y tapas esponjosas, los Conejito refuerzan su identidad en cada bocado y apuestan a seguir creciendo en kioscos de todo el país.

Conexión con el deporte

Más allá de su constante innovación en sabores, Alfajor Conejito tiene un lugar especial en el deporte gracias a sus alianzas con clubes, fortaleciendo el vínculo con el público joven y apasionado.

Alfajor marmolado El Conejito. Foto: Instagram @alfajor_conejito

Ranking 2025 de los alfajores más vendidos en kioscos

El podio del ranking de alfajores más vendidos en kioscos 2025:

Rasta Guaymallén Fantoche Jorgito Capitán del Espacio Águila Tatín Bon o Bon Gula Block

El alfajor, un emblema argentino

Más que un simple dulce, el alfajor es parte de la identidad cultural del país. Con sus infinitas versiones, rellenos y coberturas, se convirtió en un clásico infaltable en kioscos, meriendas y viajes, que representa tradición, innovación y el gusto compartido de varias generaciones.