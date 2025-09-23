Pronóstico del tiempo para Mendoza hoy: cómo estará el clima este martes 23 de septiembre de 2025

Clima diario

Condiciones climáticas para la mañana en Mendoza

Esta mañana en Mendoza, el clima se presenta con un cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas mínimas rondarán los 6.6°C. Se espera que la humedad sea alta, alcanzando un 62%, lo que podría hacernos sentir un ambiente más pesado. Los vientos moderados soplarán a una velocidad máxima de 22 km/h.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Mendoza

Durante la tarde, las condiciones continuarán con un cielo parcialmente nuboso y una temperatura máxima que llegará hasta los 17.5°C. Es probable que esta tendencia se mantenga hasta la noche, donde los vientos se calmarán un poco. Aunque no se esperan precipitaciones, siempre es buena idea llevar un abrigo ligero si salimos en la noche.

Recomendaciones: Mantente hidratado debido a la alta humedad y lleva una chaqueta en caso de enfriamiento durante la noche.