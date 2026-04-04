En Tierra Del Fuego, el clima clima para esta mañana comenzará con cielos parcialmente nubosos y una temperatura mínima de -0.6°C, alcanzando un máximo de 2.9°C. La humedad será alta, con un 93% esperado y la velocidad del viento será moderada, alrededor de 17 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 36 km/h.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Tierra Del Fuego

Para la tarde y noche, se espera que continúe el clima con cielos nubosos y temperaturas que no varíen significativamente. La presión atmosférica se mantendrá estable, ofreciendo condiciones óptimas para actividades al aire libre. Se aconseja a los residentes y visitantes llevar un par de abrigo debido a las bajas temperaturas y el riesgo de cambios bruscos en condiciones del tiempo.