Hoy en Santiago Del Estero, el clima se presenta con pocas probabilidades de lluvia. La temperatura mínima será de 9.5°C, alcanzando una máxima de 22°C. A lo largo del día, los vientos podrán llegar hasta los 26 km/h. La humedad relativa se mantendrá entre el 31% y el 63%.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Santiago Del Estero

Para la tarde, el cielo se mantendrá parcialmente nuboso con temperaturas que rondarán los 21°C, bajo un viento que podría alcanzar hasta 18 km/h. Hacia la noche, las condiciones se mantendrán similares, siendo un día ideal para actividades al aire libre.

Observación: Pocas probabilidades de precipitaciones hoy.