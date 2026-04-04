La parrilla de Buenos Aires que recupera el espíritu del bodegón:

Una parrilla con alma de cantina en Buenos Aires. Foto: Instagram @ardebrasas

En una tranquila esquina de Villa Urquiza funciona un restaurante que le hace honor a la tradición porteña. Con un amplio salón, grandes ventanales y una cava a la vista, el lugar ofrece un clima descontracturado que invita a sentarse sin apuros. Ese es apenas el primer gancho: después llegan los aromas de la parrilla y una carta pensada para comer bien, rico y sin gastar de más.

Se trata de Arde Brasas & Co, un local cuyo menú recupera los clásicos infaltables del bodegón: asado, vacío, entraña y bife de chorizo, todos cocidos al punto justo. No faltan las achuras, las guarniciones tradicionales y opciones para compartir, ideales para mesas grandes y encuentros familiares. A eso se suma una selección de vinos accesibles y postres bien caseros que completan la experiencia.

La oferta de Arde es muy variada. Foto: Instagram @ardebrasas

Empanadas fritas, buñuelos de acelga y tortillas conviven con platos contundentes como el revuelto gramajo y distintas versiones de milanesas. Entre ellas, la milanesa Maryland se consolidó como uno de los platos más pedidos y representativos del lugar.

Arde Brasas & Co, una parrilla con sello propio en Buenos Aires

Ubicado en Pedro Ignacio Rivera 4999, este espacio invita tanto a almuerzos de fin de semana como a cenas relajadas con amigos o familia (abre todos los días de 12 a 00), reforzando su identidad de cantina de barrio.

Una parrilla con alma de cantina en Buenos Aires. Foto: Instagram @ardebrasas

Sin pretender una innovación que a veces puede parecer forzada, Arde se consolidó como un referente de la gastronomía porteña tradicional, apostando por sabores reconocibles y porciones que celebran la identidad de la parrilla y del bodegón argentino.

Respecto a la ambientación, combina materiales rústicos como hierro y madera con paredes de ladrillo y la cava en altura, creando un clima cálido que complementa la propuesta gastronómica. Además, el sector exterior con mesas hacia la calle suma un punto extra para disfrutar de comidas al aire libre.