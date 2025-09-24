Un restaurante vende hamburguesas por solo 3 mil pesos: dónde queda y cuándo termina la oferta

Con más de 650 hamburguesas vendidas en tan solo un día, continúa la promoción que enloquece a los rosarinos. Es uno de los locales más reconocidos de la ciudad.

Hamburguesería Olaf Foto: Instagram

Las hamburguesas son las predilectas para millones: su inigualable sabor e infinitas combinaciones la convierte en el platillo más famoso a nivel global. En Argentina, gracias a la calidad de sus productos, esta tendencia no es la excepción. Por eso, el 21 de septiembre se celebró el “Cheesburger Day”, con miles de promociones que permanecen vigentes por varios días.

Entre los verdaderos afortunados, se encuentran los vecinos de Rosario, ya que se realiza en la ciudad un festejo extendido del “Cheeseburger Day”, de la mano del local de comidas rápidas Olaf, calificado en Google como uno de los mejores restaurantes de la región.

Hamburguesería Olaf Foto: Instagram

Gracias a esta iniciativa, ya se vendieron cerca de 650 cheeseburgers, y la demanda no frena. En sus redes sociales, anunciaron que, hasta el jueves 25 de septiembre, mantendrán la oferta de una hamburguesa a tan solo $3.000 en la sucursal de Pellegrini 1382, esquina Corrientes, de 20 a 02.

“Tenemos una edición especial todos los meses, inspirada en las mejores hamburgueserías del mundo. Usamos carne angus 100% casera y pan artesanal”, explican desde la página de Instagram del local. Su calidad se destaca entre las otras hamburgueserías de la zona, ya que los usuarios aseguran que sus porciones son generosas, los precios son accesibles y los combos, aptos para toda la familia.

La propuesta combina calidad, precio accesible y una experiencia gastronómica que ya se volvió tradición en Rosario. Con miles de comensales satisfechos con el servicio y todavía dos días por delante, se espera que el número siga creciendo.

Con una ambientación cuidada y atención ágil, Olaf consolida su lugar como referente de las mejores burgers de Rosario e invita a toda la familia a unirse para celebrar el día de la cheeseburger, la variedad de hamburguesa más famosa del mundo.

Hamburguesería Olaf Foto: Instagram

Cuánto cuesta una hamburguesa en La Birra Bar, reconocida como una de las mejores del mundo

La gastronomía argentina se destaca a nivel mundial. En esta ocasión, una hamburguesería de Buenos Aires volvió a dar de qué hablar. La Birra Bar fue elegida entre las 10 mejores del mundo, ocupando el séptimo lugar en el ranking World 25 Best Burger 2025.

Y no es la primera vez que el local aparece en este listado. Con este nuevo reconocimiento consolidó su lugar como uno de los grandes referentes globales, destacándose como la mejor hamburguesa argentina y una de las mejores en el mundo. ¿Cuánto sale esta delicia?

Precios en La Birra Bar. Foto: labirrabar.com

Los precios de La Birra Bar varían según el tipo de hamburguesa y van desde los$12.000, hasta los $31.000 para las más elaboradas. Sin embargo, el promedio ronda entre$20.000 y $24.000. Es importante aclarar que viene con las papas fritas incluidas.