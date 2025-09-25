Adiós al corpiño tradicional: la prenda que suma comodidad para vestirse en primavera y verano

Se trata de una remera viral que promete ser la pieza central de los outfits de verano. De qué se trata.
jueves, 25 de septiembre de 2025, 15:07
Corpiño viral
Corpiño viral Foto: pinterest

Hay prendas que son un gran comodín, ya que nunca fallan y son capaces de acompañar de forma audaz cualquier outfit. Las remeras básicas ocupan el primer puesto gracias a que son piezas que pueden usarse tanto para la oficina, ir a una cita, armar un look relajado de fin de semana o incluso para estar en casa.

En el verano europeo, un twist en el diseño de estas prendas desplazó a uno de los elementos más polémicos y odiados de muchas: el corpiño. Las transparencias, las costuras y los encajes no van más, ya que, a partir de ahora, las remeras de verano vienen con un top incorporado.

Remera con top incorporado Foto: Pinterest

Se trata de una prenda versátil que, además de vestir, ayuda a la comodidad y a la liberación femenina sin necesidad de esconder breteles. Estas remeras sostienen perfectamente el busto y aquellas personas que las usaron prometen que es un antes y un después en el mundo de la moda.

Por supuesto, esta moda no tardó en hacerse eco en las redes sociales y comenzó a expandirse su venta gracias a TikTik e Instagram. La combinación no es nueva: el corpiño incorporado ya se usa en vestidos de novia, outfits de fiesta, e incluso en las bikinis y trajes de baño.

Remera con top incorporado Foto: Pinterest

Remeras básicas con tops incorporados: la nueva era de la comodidad sin ataduras

El gran diferencial de estas remeras es que combinan lo mejor de los dos mundos: la practicidad de las prendas básicas y la seguridad de un sostén tipo top integrado. Para muchas mujeres, la incorporación de esta ropa a la rutina diaria ayuda a ganar tiempo y comodidad, olvidándose de los hombros cansados por los breteles, e incluso de las costuras y los aros.

Remera con top incorporado Foto: Pinterest

Además, estas remeras son ideales para quienes quieran sentirse livianas, frescas y sin tantas capas de ropa encima. Esta prenda viral puede usarse con jeans tiro alto para un look relajado, con un blazer para ir a la oficina o incluso con una falda midi para un almuerzo de fin de semana.

Si estás buscando sumar a tu placard una prenda cómoda, trendy y que te libere del corpiño, esta tiene que ser tu próxima compra de cara a la nueva temporada de primavera/verano.