Una conocida aerolínea suma vuelos en Argentina: llegará a Tucumán y Salta

La empresa ya tenía vuelos a Buenos Aires, Córdoba, Mendoza y Rosario. Esta expansión promete fomentar el turismo local.

Avión, vuelo, viaje. Foto: Unsplash.

Una aerolínea fortalece la conexión entre las distintas provincias y ahora suma vuelos a Tucumán y Salta. Se trata de Copa Airlines, que contribuirá con la conectividad entre el norte, el sur y el centro del país ampliando sus destinos dentro de la Argentina, a través del Hub de las Américas, ubicado en el Aeropuerto Internacional de Tocumen en Ciudad de Panamá.

“Con la inauguración de Tucumán y la reactivación de Salta, seguimos fortaleciendo la conectividad aérea del norte argentino con el resto del continente. Esta expansión representa una oportunidad para seguir promoviendo el turismo, el comercio y el desarrollo económico entre estos países”, afirmó Pedro Heilbron, presidente ejecutivo de Copa Airlines a Noticias Argentinas.

Copa Airlines tiene nuevas conexiones con Tucumán y Salta

Agregó que, además, “estos vuelos no solo permitirán que más argentinos tengan acceso a conexiones seguras y eficientes en nuestro Hub de las Américas, sino que aprovechen la oportunidad de conocer las maravillas de Panamá a través del programa Panamá Stopover, que convierte una escala en una experiencia enriquecedora y sin costo adicional en la tarifa aérea, contribuyendo al desarrollo turístico de Panamá”.

Nuevos vuelos a Salta y Tucumán

A partir del 23 de septiembre, la Aerolínea retomó sus vuelos hacia y desde Salta, los días martes, jueves y domingos. El vuelo CM732 sale del Aeropuerto Internacional de Tocumen a las 16:40 p.m. (hora local) y llega al Aeropuerto Internacional Martín Miguel de Güemes a las 00:24 a.m. del día siguiente. El vuelo de regreso, CM733, opera los lunes, miércoles y viernes, saliendo a las 2:01 a.m. y aterrizando en Panamá a las 5:30 a.m. (hora local).

La compañía ya tiene 6 conexiones en Argentina

Asimismo, a partir del 24 de septiembre, Copa Airlines inició operaciones hacia y desde Tucumán, con frecuencias los lunes, miércoles y sábados. El vuelo CM745 sale de Panamá a las 16:35 p.m. (hora local) y arriba al Aeropuerto Internacional Teniente Benjamín Matienzo a las 00:34 a.m. del día siguiente. El vuelo de retorno, CM746, sale de Tucumán los martes, jueves y domingos a la 1:50 a.m., llegando a Panamá a las 5:35 a.m. (hora local).

Tucumán y Salta se suman a Buenos Aires, Córdoba, Mendoza y Rosario, operando un promedio de 72 vuelos semanales a Argentina. Actualmente, la Aerolínea opera en promedio más de 380 vuelos diarios a través del Hub de las Américas®, ubicado en el Aeropuerto Internacional de Tocumen, donde conecta a más de 85 destinos en 32 países de Norte, Centro y Sudamérica y el Caribe.