El Servicio Meteorológico advirtió sobre una inédita ola de calor en Argentina: qué provincias sufrirán temperaturas extremas

El informe del SMN indicó que Córdoba será la provincia con mayores probabilidades de registrar calor intenso con un 55% de chances de superar los valores históricos. Cuál es la única zona del país que mantendrá su parámetro habitual.

Inédita ola de calor en Argentina.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) compartió su informe climático trimestral y advirtió que, de octubre a diciembre, gran parte del país experimentará valores térmicos superiores a los normales.

El informe indicó que Córdoba será la provincia con mayores probabilidades de registrar temperaturas extremas con un 55% de chances de superar los valores históricos.

Desde allí, la onda calórica se expandirá hacia Buenos Aires, La Pampa, Santa Fe, San Luis, sur de San Juan y Entre Ríos, donde la probabilidad de extraño calor alcanza el 50%.

Córdoba será la provincia con mayores probabilidades de registrar temperaturas extremas. Foto: NA.

El noreste y la Patagonia también presentarán un escenario cálido, aunque con algo menos de intensidad. El reporte señaló un 45% de probabilidades de que los valores se ubiquen por encima de lo normal.

El noroeste argentino (Catamarca, La Rioja, Tucumán, centro-este de Salta y Jujuy) será la única zona donde las marcas se mantendrán dentro de los parámetros históricos.

Según el organismo, luego de una primavera que comenzó con jornadas frescas, se espera un significativo cambio en las condiciones meteorológicas, que podría prolongarse hasta el verano.

¿Qué pasará con las lluvias?

El SMN remarcó que las lluvias permanecerán dentro de los valores habituales en casi todo el país hasta diciembre. La excepción será el noroeste argentino, donde se esperan lluvias superiores al promedio histórico, con una probabilidad del 50% de que se intensifiquen.

Las lluvias permanecerán dentro de los valores habituales en casi todo el país hasta diciembre. Foto: NA (Daniel Vides)

En contraste, algunas zonas como la Mesopotamia, Chubut, Río Negro y el oeste de Neuquén mostrarán un déficit hídrico, ya que allí las lluvias podrían ser más escasas que lo habitual.

El organismo subrayó que recién en un mes publicará el informe correspondiente a enero, Sin embargo, vaticinó que la curva de temperaturas seguiría ubicada por encima de la normalidad, consolidando un escenario de calor persistente para el inicio de 2026.

Las recomendaciones del SMN ante una ola de calor