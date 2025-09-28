Multitudinaria marcha por Lara, Brenda y Morena: los familiares exigieron justicia tras el brutal triple femicidio

Las de las tres víctimas en Florencio Varela encabezaron la columna principal con una bandera con sus nombres. Hubo incidentes con la policía.

Marcha en Buenos Aires por el triple femicidio en Florencio Varela. Foto: REUTERS

Bajo la consigna “ninguna víctima es descartable”, miles de personas marcharon este sábado en distintas ciudades de la Argentina para exigir justicia por los femicidios de Morena Verdi (20), Brenda del Castillo (20) y Lara Gutiérrez (15), que las autoridades relacionan con una banda del narcotráfico liderada por el peruano “Pequeño J”.

La movilización fue convocada por el colectivo feminista Ni Una Menos en la Capital Federal y se replicó en varias provincias, como Santa Fe, Córdoba, Tucumán, Río Negro y San Juan.

Marcha en Buenos Aires por el triple femicidio en Florencio Varela. Video: Reuters

En la Ciudad de Buenos Aires, los manifestantes se congregaron pasadas las 16 en la Plaza de Mayo y se movilizaron al Congreso Nacional.

Los familiares de las jóvenes encabezaron la columna principal con una bandera con los nombres de las víctimas y carteles que pedían justicia: “No hay víctimas buenas ni malas, hay feminicidios. ¡El Estado es responsable!”, fue una de las consignas de los manifestantes.

El abuelo de Morena y Brenda agradeció la compañía de la multitud: “Esta vez se llevaron tres vidas, mañana se van a llevar cuatro y se van a llevar cinco. Esto no puede seguir así”, expresó en diálogo con la prensa al llegar a Congreso.

Marcha en Buenos Aires por el triple femicidio en Florencio Varela. Foto: EFE

Federico Celedón, primo de Brenda y Morena, relató que el dolor unió a la familia y afirmó: “Algunos tuvimos la posibilidad de estudiar, ellas no. Pero eso no las hace menos. Queremos que haya justicia y que no se repita”.

Represión e incidentes en la marcha

Sobre el final de la movilización hubo algunos forcejeos entre manifestantes y efectivos de la Policía. Según trascendió, una periodista de LN+ fue agredida.

Por su parte, la madre de Morena, Sabrina del Castillo, denunció en una entrevista con C5N que fue agredida por los agentes: “Me empujaron contra un cordón y me pegaron. Mi hijo se metió y les dijo: ‘Me mataron a mi hermana’”.

Marcha en Buenos Aires por el triple femicidio en Florencio Varela.

Cómo sigue el caso por el triple crimen en Florencio Varela

Lázaro Víctor Sotacuro, el quinto implicado en el triple femicidio, fue extraditado este sábado desde Bolivia, donde fue detenido el viernes por la noche en la ciudad de Villazón, a 3 kilómetros de la frontera con Argentina.

Sotacuro es señalado como el dueño de un auto que actuó de apoyo a la camioneta en la que trasladaron a las jóvenes a una vivienda de Florencio Varela, donde fueron torturadas y asesinadas.

Tony Janzen Valverde Victoriano, conocido por el alias de “Pequeño J”, fue señalado por las autoridades como el líder de la banda narco y presunto autor intelectual del horroroso crimen.

Traslado a la Argentina de Lázaro Víctor Sotacuro, quinto sospecho de femicidios de Florencio Varela. Foto: NA

El hombre de 20 años, oriundo del departamento peruano de La Libertad, se encuentra prófugo y tiene pedido captura internacional.

Por su parte, Miguel Ángel Villanueva (27), Daniela Ibarra (19), Maximiliano Parra (18) y Magalí Celeste González (28), los otros cuatro detenidos, se negaron a declarar el jueves ante la Justicia.

Todos se encuentran imputados por homicidio calificado por ser premeditado de dos o más personas, por ser cometido por alevosía y ensañamiento y mediante violencia de género.