Cuánto cuesta un plato de ravioles de salmón en La Piccola, el nuevo restaurante low cost de La Parolaccia

Esta delicia se convirtió en la estrella de la casa. En este nuevo espacio, la pasta casera hecha a mano es la gran protagonista, con opciones deliciosas y precios accesibles para todos los bolsillos.

La Piccola, el nuevo restaurante de La Parolaccia. Foto: Instagram @lapiccola.ba

Al momento de hablar de pastas, el restaurante La Parolaccia se roba el corazón de todos. Cumplen con cada paso de la tradición italiana a la perfección, ofreciendo sabores irresistibles. Aunque suele asociarse con una experiencia exclusiva y no tan accesible, ahora lanzaron un nuevo local versión low cost con otro nombre que sorprende.

Se trata de La Piccola, una propuesta más chica, moderna y accesible, pero con platos igual de deliciosos. Este nuevo espacio en Palermo mantiene la esencia italiana de su “hermana mayor”, aunque con un estilo más descontracturado y pensado para todos los públicos.

Como contó el perfil foodie @turistafoodie, el lugar es friendly y con mucha onda. En La Piccola, la pasta casera hecha a mano es la gran protagonista. Aunque la carta es acotada, sorprende por la variedad de opciones vegan, veggie y gluten free, ideales para que nadie se quede afuera.

Entre los platos más destacados se encuentran los Ravioli Neri Di Salmone, unos ravioles rellenos de salmón que son una verdadera delicia. Y claro, todos quieren saber cuánto cuesta este plato emblema de la casa.

Cuánto cuestan los ravioles de salmón en La Piccola

En La Piccola hay todo tipo de pastas, y entre sus platos más destacados se encuentran los Ravioli Neri Di Salmone, que tienen un valor de $22.000, convirtiéndose en el plato más caro de la carta. Sin embargo, también hay opciones para todos los gustos, con precios que van desde los $15.000 hasta los $20.000.

Menú de La Piccola. Foto: Instagram @lapiccola.ba

La Piccola, una experiencia única

Por su parte, Cynthia Martínez Wagner, la creadora del perfil de Instagram @turistafoodie, degustó varios de los platos más destacados y compartió los precios:

Antipasti

Arancini $10.000.

Brie con miel y frutos secos $13.000.

Faina funghi e gorgonzola $13.000.

Pastas

Rigatoni spicy vodka $18.000.

Malfatti di spinaci alla romana $18.000.

Trofie con pesto y stracciatella $18.000.

Cappelacci de cabutia con mascarpone y panceta crocante $20.000.

Dolci

Flan de claras con confitura de naranja $8.000.

Meringatta con helado de crema y frutillas $8.500.

Profiterol con helado de crema y crema jersey $8.500.

Café expresso $3.300 / Capuccino $3.300.

Tragos

Aperol Spritz $8.000.

Copa DV Cabernet-Malbec $5.000.

¿Dónde queda La Piccola?

El restaurante abrió en El Salvador 5801, en pleno Palermo, una de las zonas gastronómicas más concurridas de la ciudad. Funciona todos los días de 12 a 00 horas, y los viernes, sábados y vísperas de feriados extiende su horario hasta la 1 de la madrugada.

Un lugar con detalles especiales

Además de la comida, el ambiente suma puntos: si cumplís años, el equipo te canta el feliz cumpleaños a los cuatro vientos, sumando un toque divertido y festivo a la visita. Con precios accesibles y una propuesta rica y relajada, La Piccola se perfila como el plan ideal para disfrutar de la cocina italiana sin gastar de más.