Pronóstico del tiempo para Córdoba hoy: cómo estará el clima este lunes 6 de octubre de 2025

Clima diario

Condiciones climáticas de la mañana en Córdoba

Durante la mañana, el clima en Córdoba se presentará con un cielo parcialmente nuboso y una temperatura mínima cercana a los 7.3°C. El viento se mantendrá desde el sector sur con una velocidad que ronda entre los 12 km/h y los 19 km/h. La humedad relativa se prevé que alcance un 31%. Por eso, es recomendable salir con un abrigo ligero para sentirse cómodo durante las primeras horas del día.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Córdoba

Para la tarde, se espera que el clima continúe parcialmente nuboso, con temperaturas subiendo hasta los 21.9°C. Se mantiene el viento de entre 15 km/h y 23 km/h. La humedad relativa alcanzará el 54%, brindando una sensación de frescura. Hacia la noche, las temperaturas descenderán gradualmente, siendo ideal una prenda más abrigada si se planea estar al aire libre. Sin precipitaciones pronosticadas, será una excelente oportunidad para disfrutar de actividades al aire libre o simplemente contemplar el cielo nocturno de Córdoba.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este lunes 6 de octubre de 2025

El sol hará su aparición a las 06:12 horas, mientras que su momento de despedida será exactamente a las 18:21 horas. Estas observaciones astronómicas ofrecen una buena cantidad de horas de luz diurna, permitiendo disfrutar de actividades al aire libre, aprovechando cada momento del día.