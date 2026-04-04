Inundaciones en el AMBA. Foto: Redes sociales

El fuerte temporal que azotó las últimas horas a la Ciudad y a los alrededores dejó graves destrozos que incluyeron inundaciones, árboles caidos y autos flotando.

Se registró una caída de agua estimada entre 50 y 80 milímetros, acompañada por intensas ráfagas de viento.

Inundaciones y destrozos por el temporal en el AMBA. Video: Redes sociales.

En diversos municipios, informaron que hubo caída de árboles, ingreso de agua en viviendas y voladuras de techos.

En redes sociales, se viralizaron videos e imágenes de vecinos del AMBA que reflejaban las calles inundadas, árboles caídos y los pasos viales obstruidos por el agua.

Inundaciones y destrozos por el temporal en el AMBA. Video: Redes sociales.

Cómo sigue el clima durante el fin de semana

Este sábado, las condiciones adversas continuarán en el AMBA aunque en menor medida. El SMN publicó una alerta, aunque advirtió que podrían registrarse lluvias durante la mañana.

Cómo estará el domingo de Pascua Foto: Foto generada con IA

Para el domingo, se anticipa un ambiente todavía más fresco, con temperaturas que oscilarán entre los 13 y 20 grados y cielo cubierto durante toda la jornada. El viento seguirá soplando desde el este y podría intensificarse hacia la noche, manteniendo la inestabilidad.