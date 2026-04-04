Temporal en el AMBA: las intensas lluvias y viento dejaron avenidas inundadas, destrozos en casas, autos flotando y árboles caídos
La tormenta que azotó la Ciudad y alrededores dejó graves consecuencias en diferentes puntos. Las imágenes, en la nota.
El fuerte temporal que azotó las últimas horas a la Ciudad y a los alrededores dejó graves destrozos que incluyeron inundaciones, árboles caidos y autos flotando.
Se registró una caída de agua estimada entre 50 y 80 milímetros, acompañada por intensas ráfagas de viento.
En diversos municipios, informaron que hubo caída de árboles, ingreso de agua en viviendas y voladuras de techos.
En redes sociales, se viralizaron videos e imágenes de vecinos del AMBA que reflejaban las calles inundadas, árboles caídos y los pasos viales obstruidos por el agua.
Cómo sigue el clima durante el fin de semana
Este sábado, las condiciones adversas continuarán en el AMBA aunque en menor medida. El SMN publicó una alerta, aunque advirtió que podrían registrarse lluvias durante la mañana.
Para el domingo, se anticipa un ambiente todavía más fresco, con temperaturas que oscilarán entre los 13 y 20 grados y cielo cubierto durante toda la jornada. El viento seguirá soplando desde el este y podría intensificarse hacia la noche, manteniendo la inestabilidad.