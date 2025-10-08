Panchos libres en Buenos Aires: la oferta gastronómica por solo $9.999 para disfrutar en cantidad y variedad

Esta económica promoción llamó la atención de los vecinos. Dónde queda y qué otros platos hay para probar en el local.

Panchos. Foto: Freepik

Una propuesta gastronómica ofrece una gran promoción inusual, ideal para los bolsillos, que puso contentos a los vecinos de Ramos Mejía. Un local ofrece todos los días panchos libres por tan solo $9.999, una propuesta que combina comida rápida, abundancia y personalización. El local es Genio Express, una cadena gastronómica que se posiciona cada vez más en el mercado local.

La dinámica del local es simple: a partir del mediodía, los clientes pueden servirse todos los panchos que deseen y armarlos a gusto en una barra libre de aderezos y toppings. La estación incluye una amplia variedad de salsas y complementos, desde los clásicos mayonesa, ketchup y mostaza hasta opciones más elaboradas como salsas picantes, cebolla crocante, papas pay, guacamole y salsa criolla.

Panchos libres por solo 10 mil pesos. Fuente: genioexpress.ar Foto: Instagram

Además del servicio de panchos, Genio Express también ofrece gastronomía rápida venezolana, incluyendo arepas y tequeños, y una promoción especial de chops de cerveza a $2.000, lo que convierte al local en una opción económica y atractiva para quienes buscan una comida informal y abundante.

Panchos libres por $9.999: dónde queda

Ubicado en Avenida Gaona 2730, a tan solo tres cuadras de la estación de tren de Ramos Mejía, el local se posiciona como un plan ideal para jóvenes, grupos de amigos o familias que quieren disfrutar de una propuesta accesible sin resignar sabor ni cantidad.

Panchos libres por solo 10 mil pesos. Fuente: genioexpress.ar

La promoción está disponible todos los días y no requiere reserva previa. Según comentaron desde el local en redes sociales, la idea es “brindar una experiencia divertida, rica y económica, donde cada cliente pueda armar su comida como quiera”.