Pionono relleno con atún, una receta sabrosa y muy simple Foto: Imagen creada con Gemini IA

El pionono puede ser la salvación para hacer una receta en poco tiempo, por lo general esta receta es protagonista en las mesas de fin de año. Aunque tener una masa en el congelador ¡puede sacarnos del apuro en pocos pasos y tener una gran comida!

Si sos de las que siempre tiene alguna reserva en el congelador, deberás tomar unos diez o quince minutos para que el pionono se ablande y así podrás manipularlo con total naturalidad. Requiere de un poco de paciencia ¡pero con estas temperaturas en cuestión de minutos estará listo para utilizarlo para cualquier receta!

Pionono relleno de atún en pocos pasos Foto: Imagen creada con Gemini IA

Esta masa suave, esponjosa y un poco dulce siempre queda bien con un toque de queso y algo agrio. Esta receta se puede hacer versión vegetariana, con carne de pollo, con carne de vaca o con atún. En esta oportunidad prepararemos un relleno bien fresco a base de atún, una verdadera delicia.

A la hora de decorar si tenés una manga puede colaborar para darle terminaciones más creativas. También podés reservar unas aceitunas, perejil y darle un toque a la presentación de tu receta. Ahora te indicaremos todos los detalles, podés probar y reemplazar por aquello que tengas en la heladera ¡a cocinar se ha dicho!

Ingredientes para un pionono exquisito relleno con atún

Una receta ideal como entrada para el verano

1 masa de pionono

2 latas de atún al natural

150 gramos de queso crema

80 gramos de pepinillo agridulces

60 gramos de aceitunas verdes o negras

sal y pimienta a gusto

Una receta exquisita para resolver en pocos pasos Foto: Imagen creada con Gemini IA

Paso a Paso para hacer el pionono

Una receta que se resuelve en pocos minutos