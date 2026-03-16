Receta con solo 5 ingredientes: el pionono relleno más sabroso para los días calurosos
Una comida exquisita para salir del apuro en pocos minutos, te vamos a contar todos los trucos para que deleites a tus invitados con una rica receta.
El pionono puede ser la salvación para hacer una receta en poco tiempo, por lo general esta receta es protagonista en las mesas de fin de año. Aunque tener una masa en el congelador ¡puede sacarnos del apuro en pocos pasos y tener una gran comida!
Si sos de las que siempre tiene alguna reserva en el congelador, deberás tomar unos diez o quince minutos para que el pionono se ablande y así podrás manipularlo con total naturalidad. Requiere de un poco de paciencia ¡pero con estas temperaturas en cuestión de minutos estará listo para utilizarlo para cualquier receta!
Esta masa suave, esponjosa y un poco dulce siempre queda bien con un toque de queso y algo agrio. Esta receta se puede hacer versión vegetariana, con carne de pollo, con carne de vaca o con atún. En esta oportunidad prepararemos un relleno bien fresco a base de atún, una verdadera delicia.
A la hora de decorar si tenés una manga puede colaborar para darle terminaciones más creativas. También podés reservar unas aceitunas, perejil y darle un toque a la presentación de tu receta. Ahora te indicaremos todos los detalles, podés probar y reemplazar por aquello que tengas en la heladera ¡a cocinar se ha dicho!
Ingredientes para un pionono exquisito relleno con atún
Una receta ideal como entrada para el verano
- 1 masa de pionono
- 2 latas de atún al natural
- 150 gramos de queso crema
- 80 gramos de pepinillo agridulces
- 60 gramos de aceitunas verdes o negras
- sal y pimienta a gusto
Paso a Paso para hacer el pionono
Una receta que se resuelve en pocos minutos
- Abrir el pionono con mucho cuidado para evitar que la masa se rompa, debemos dejar una de las capas de papel para luego ayudarnos a enrollarlo
- Picar los pepinillos y las aceitunas, reservar un puñado para la decoración.
- Abrir las latas de atún y mezclarlo junto con los pepinillos, las aceitunas y el queso crema.
- Rectificar, probamos la mezcla y vemos si necesita más sal o pimienta
- Tomamos la pieza del pionono y rellenamos. Luego con mucho cuidado enrollamos y lo llevamos a la heladera por dos horas (idealmente)
- Ahora queda disfrutar