Restaurante "El Imparcial", en CABA. Foto: Instagram / elimparcialrestaurante.

Para los comensales que buscan una experiencia gastronómica distinta sin salir de Buenos Aires, “El Imparcial” ofrece una propuesta que combina tradición, abundancia y una atmósfera que transporta directamente a una taberna española.

Este clásico bodegón del barrio porteño de Montserrat se convirtió en un verdadero punto de encuentro para quienes valoran la cocina ibérica en su forma más auténtica. Ubicado en la calle Hipólito Yrigoyen 1201, a pocas cuadras de la Avenida de Mayo, este restaurante se presenta como una joya escondida en pleno centro porteño.

Restaurante El Imparcial. Foto: Instagram/elimparcialrestaurante

Su fachada discreta contrasta con el ruido de su interior, donde cada día se sirven platos que rinden homenaje a la tradición culinaria española.

Entre las especialidades más solicitadas se encuentran la paella de mariscos, el pulpo a la gallega, las cazuelas y las clásicas tortillas. Los mariscos frescos y la cuidada selección de ingredientes son el sello distintivo de la cocina de “El Imparcial”, que además incluye propuestas locales como milanesas, guisos y pastas caseras, fiel al espíritu del bodegón porteño.

Los precios accesibles son otro de los atractivos. A diferencia de otros restaurantes temáticos, “El Imparcial” mantiene una política de tarifas moderadas que permite a las familias y grupos de amigos disfrutar de una comida completa sin comprometer el bolsillo.

Restaurante El Imparcial. Foto: Instagram/elimparcialrestaurante

Este equilibrio entre calidad, tradición y costo lo vuelve una opción ideal para estas vacaciones de invierno, especialmente durante los días más fríos, donde una cazuela bien servida puede marcar la diferencia.

Fundado en 1860, “El Imparcial” ostenta también el título de uno de los restaurantes más antiguos de Buenos Aires. A lo largo de los años, supo conservar su esencia: manteles blancos, mozos con oficio, y una carta que no reniega de sus raíces.

Restaurante El Imparcial. Foto: Instagram/elimparcialrestaurante

La propuesta del bodegón no solo se limita a la comida: el ambiente, la atención y el legado cultural que representa hacen de “El Imparcial” una experiencia completa, que va más allá del plato.

Ya sea para una salida en pareja, un encuentro familiar o simplemente para probar una buena paella, este rincón español en plena Buenos Aires sigue siendo una apuesta segura para quienes buscan sabor, historia y calidez.

Restaurante El Imparcial. Foto: Instagram/elimparcialrestaurante

Cómo llegar a “El Imparcial” en Monserrat, CABA

Llegar a “El Imparcial”, ubicado en pleno centro de la ciudad, es sencillo gracias a su cercanía con varias líneas de colectivo y estaciones de subte. La zona está conectada por las líneas A, C y E de subte, con paradas cercanas como Línea A del Subte de Buenos Aires y Línea C del Subte de Buenos Aires.

Además, circulan múltiples colectivos por avenidas cercanas como Avenida de Mayo y 9 de Julio, lo que facilita el acceso desde distintos puntos de la ciudad.