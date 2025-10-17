Aerolíneas Argentinas suspendió las operaciones de ocho aviones: cómo afecta a los vuelos ya programados de la empresa

La compañía indicó que, de manera momentánea, se frenan las operaciones de ocho aviones Boeing 737-800, tras un desperfecto técnico ocurrido días atrás.

Aerolíneas Argentinas, aviación

Días atrás, se conoció un desperfecto técnico en un avión de Aerolíneas Argentinas que obligó a realizar un aterrizaje forzoso antes de lo pactado. En este contexto, desde la empresa se anunció que se suspendieron las operaciones de ocho aviones Boeing 737-800, que están equipadas con motores fabricados por CFM.

Desde la compañía detallaron que “el foco de la medida está puesto en los propulsores, y no en otro elemento de las aeronaves”.

Aerolíneas Argentinas, avión. Foto: NA.

Las fallas técnicas en el vuelo AR1526

El incidente que derivó en esta decisión tuvo que ver con el vuelo AR1526, que tenía como destino Córdoba tras salir desde Aeroparque. Sin embargo, tuvo que aterrizar en Ezeiza producto de un desperfecto.

“Se trata de propulsores fabricados por la compañía CFM (GE Aerospace y Safran Aircraft Engines), con un tipo específico de componente que provocó estas fallas”, detalló también Aerolíneas Argentinas.

Con la participación de las máximas autoridades de la aerolínea, se tomó la decisión en el marco del plenario del Comité de Seguridad.

Aerolíneas Argentina. Vuelos: NA.

En busca de llevar tranquilidad, la empresa remarcó a Infobae tras el aterrizaje forzoso que sus tripulaciones “realizan entrenamientos recurrentes que contemplan este tipo de eventos”, por lo que lo ocurrido “forma parte de los escenarios que tanto pilotos como tripulantes de cabina conocen y ensayan en profundidad”.

Qué pasará con los vuelos de Aerolíneas Argentinas ya programados

Un punto a tener en cuenta es que desde Aerolíneas Argentinas indicaron que “este es el cuarto suceso registrado en el último año con un mismo tipo de motor”, uno de los motivos de la suspensión de la actividad de estos aviones.

Aerolíneas Argentina, NA

Más allá de lo ocurrido este miércoles 15 de octubre en el Aeropuerto de Ezeiza, esta noticia no afectará a gran escala a los vuelos programados por Aerolíneas Argentinas. Sin embargo, puede darse “una reorganización temporal de la programación de vuelos mientras duren las verificaciones técnicas” por la suspensión de las actividades de estas aeronaves.

El incidente vinculado al vuelo AR1526 afectó a más de 160 pasajeros, además de que llevó a cerrar por algunas horas el Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini de Ezeiza. Esto derivó en que se presenten demoras y algunas reprogramaciones.

Sobre el motor afectado, se indicó que “estaba en condiciones normales y correctamente mantenido”