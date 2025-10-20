Elecciones legislativas 2025: cuándo empieza la veda electoral, qué se puede hacer y qué no

Conocé las restricciones y fechas clave hasta el escrutinio definitivo.

Veda electoral previa a las elecciones legislativas del próximo domingo. Foto: NA.

De cara a las elecciones legislativas del próximo domingo 26 de octubre, es importante saber qué va a suceder con la clásica veda electoral que precede a cada sufragio.

En ese sentido, la veda regirá a partir del viernes 24 de octubre, dando inicio a las 8.00 de la mañana y finalizando tras la votación.

El otro dato a tener en cuenta es que el martes 28 comienza el escrutinio definitivo, donde ya serán oficiales los datos de la elección legislativa.

Esta última semana previa a la elección también significa el fin de las campañas publicitarias de los candidatos.

El viernes 24 comienza la veda electoral para las elecciones legislativas. Foto: NA

El cronograma oficial de la Cámara Nacional Electoral (CNE) plantea qué se puede hacer y qué no previo y durante la elección.

Veda electoral: ¿qué está prohibido hacer?

El viernes 24 comienza la veda electoral a las 8.00 de la mañana. Este período, de 48 horas antes de la apertura de las urnas, prohíbe expresamente a los ciudadanos realizar actos públicos de proselitismo, así como tampoco se puede publicar y difundir encuestas o sondeos de opinión. Como prohibición extra, no se pueden vender bebidas alcohólicas.

La elección del domingo 26 de octubre

Las mesas de votación estarán abiertas a partir de las 8.00 de la mañana y hasta las 18.00 h.

Durante toda la jornada electoral y hasta tres horas después del cierre de los comicios, es decir, hasta las 21.00, estará prohibido publicar o difundir encuestas, sondeos y proyecciones sobre los resultados.

Escrutinio definitivo, martes 28 de octubre

El inicio del escrutinio definitivo tendrá lugar el martes 28 de octubre a las 18.00 h. Este conteo tiene validez legal y es el realizado por la Justicia Nacional Electoral con las actas de cada mesa.

También ese martes 28 vence el plazo para que los partidos políticos presenten reclamos o protestas sobre posibles irregularidades en la constitución y funcionamiento de las mesas de votación.

El escrutinio definitivo se dará a conocer el martes 28 de octubre. Foto: NA.

Los plazos posteriores a la elección

El 25 de diciembre vence el plazo de 60 días para justificar por qué motivo no se acercó alguna persona a votar. También es la fecha límite para las agrupaciones que retiraron candidatos restituyan los respectivos fondos de campaña que recibieron.

El 19 de febrero finaliza el período de 90 días para que los partidos políticos presenten el informe final de campaña, en donde se detallen todos los gastos e ingresos del proceso electoral.