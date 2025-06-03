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El regreso del corte noventoso que transforma el pelo fino con más cuerpo y movimiento

En la búsqueda de un nuevo look, podemos inspirarnos en épocas pasadas. Celebridades como Sandra Bullock y Jennifer Aniston lo usaban en los 90.

Lucía M. Gómez
Por Lucía M. Gómez
Actualizado el 3 de junio de 2026 a las 14:20
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Corte de pelo que aporta volumen para cabellos finos. Foto PINTEREST
Corte de pelo que aporta volumen para cabellos finos. Foto PINTEREST
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Los cortes de pelo marcan tendencia. Esta vez, volvió uno para darle volumen y movimiento al cabello fino, que fue muy utilizado por las estrellas de los años 90. Se trata del Lob en capas, un estilo que conquistó las melenas de íconos como Jennifer Aniston, Sandra Bullock y Courtney Cox, y que hoy vuelve a la escena de la mano de celebridades como Selena Gomez.

Este look Lob en capas combina lo mejor de los dos mundos del estilismo: un largo versátil, entre la mandíbula y los hombros, y unas capas desmechadas que le aportan ligereza, textura y volumen. Gracias a este corte, el pelo fino gana cuerpo y movimiento sin necesidad de productos pesados ni herramientas complejas.

corte lob, corte de pelo. Fuente: Pinterest
corte lob, corte de pelo. Fuente: Pinterest

corte lob, corte de pelo. Fuente: Pinterest

Sin embargo, este cabello tiene una particularidad: debe trabajarse capa por capa al peinar, para resaltar el movimiento. Un cepillo de cilindro es ideal para darle forma a las puntas, especialmente si se peinan hacia adentro, enmarcando el rostro y destacando los pómulos.

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Además, el Lob es altamente adaptable en todo tipo de cabello, ya que puede utilizarse en personas con abundante melena para controlar y peinar estratégicamente, mientras que, por ejemplo, es ideal para rostros redondos y cuadrados, ya que suaviza las facciones de la cara.

Corte Lob en Selena Gomez. Fuente: Pinterest
Corte Lob en Selena Gomez. Fuente: Pinterest

Corte Lob en Selena Gomez. Fuente: Pinterest

Otra gran ventaja, es que este corte requiere de poco mantenimiento: un retoque cada dos meses basta para mantener su forma. Para potenciar el look, se puede acompañar con mechas suaves o balayage, que aportan dimensión y luminosidad al rostro.

Estilo Lob de los 90: qué se puede hacer en pelos rizados

El Lob en capas también funciona en cabellos ondulados o rizados. En estos casos, conviene que las capas sean más largas y espaciadas para evitar volumen excesivo o frizz. El resultado: una melena con textura natural, desenfadada y con mucho estilo.

corte lob, corte de pelo. Fuente: Pinterest
corte lob, corte de pelo. Fuente: Pinterest

corte lob, corte de pelo. Fuente: Pinterest

Muchas personas temen a hacerse cortes en capas si tienen rulos o demasiado crespo el pelo, pero la realidad es que aporta naturalidad y versatilidad al cabello, logrando así un look descontracturado, elegante y muy a la moda.

ModaTendenciaCabello
Lucía M. Gómez
Lucía M. Gómez

Redactora de Tendencias

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