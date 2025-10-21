Cuáles son las reconocidas marcas internacionales que llegarán a un shopping de Buenos Aires

Un emblemático edificio del centro de la ciudad será renovado para convertirse en un moderno centro comercial que reunirá más de 150 marcas.

Las marcas internacionales que llegan a un nuevo shopping. Foto: Unsplash.

El barrio de Recoleta está listo para una de las inauguraciones más esperadas en años. En el terreno que antes ocupaba Buenos Aires Design, abrirá sus puertas OH! Buenos Aires, un shopping bioclimático diseñado por el arquitecto Fernando Brocca.

Si bien la apertura inicial estaba prevista para junio de 2025, el avance de obras postergó la inauguración para noviembre de 2025, según confirmó la desarrolladora. El proyecto está a cargo del estudio Sambresqui & Asociados, y la dirección comercial está liderada por Fernando Brocca.

OH! Buenos Aires, nuevo shopping. Foto: Instagram/oh_buenosaires.

Las características del nuevo shopping

Con una estructura totalmente renovada y más de 150 locales para visitar, este nuevo shopping tendrá patios al aire libre, experiencias interactivas y eventos con una fuerte puesta con marcas internacionales, además de gastronomía gourmet. Su inspiración es el OH! La Barra en Punta del Este, Uruguay.

El edificio pasará a tener tres niveles integrados y sus accesos serán a través de dos a ocho entradas peatonales, incluyendo una conexión directa con el Centro Cultural Recoleta. El objetivo es integrarlo fluidamente con el entorno urbano y facilitar el movimiento tanto para vecinos como para turistas.

El antiguo estacionamiento subterráneo fue reconvertido en nuevos locales comerciales, mientras que los 500 espacios para autos estarán disponibles en la playa subterránea de Plaza Francia.

Las marcas internacionales que estarán en el nuevo shopping de Bueno Aires

OH! Buenos Aires contará con marcas nacionales como La Martina y Kosiuko, junto a internacionales de gran popularidad como Stella McCartney, de la hija del exBeatle Paul McCartney, Golden Goose, Hunter, Juicy Couture y Vilebrequin –de Saint-Tropez, especializada en trajes de baño–.

OH! Buenos Aires, nuevo shopping. Foto: Instagram/oh_buenosaires.

Además, llegará Phsyco Bunny, casa de ropa de Nueva York para varones. Y la italiana de zapatillas deportivas Golden Goose. La venezolana Farmatodo abrirá allí la farmacia más grande del país, como parte de su plan de expansión local.

En la terraza, que habrá más de 30 propuestas gastronómicas, que incluirán tanto cadenas internacionales como locales. Entre los nombres ya confirmados se encuentran Le Pain Quotidien, Starbucks, Lucciano’s, Möoi y La Panera Rosa, entre otros.

¿Cómo será OH! Buenos Aires?, el nuevo shopping de la Ciudad

Uno de los mayores atractivos de OH! Buenos Aires será su terraza gastronómica, ubicada en una recova de 160 metros de largo, que ofrecerá 30 propuestas culinarias con espacios tanto cubiertos como al aire libre. Cada restaurante contará con mesas con vista panorámica a la ciudad.

Además, este shopping reunirá una combinación de marcas nacionales e internacionales orientadas al consumo de la moda y hasta el fast fashion. Sin embargo, hay dos marcas internacionales que desembarcan por primera vez en Argentina. Estas son Golden Goose (Italia) y Vilebrequin (Francia).

OH! Buenos Aires, nuevo shopping. Foto: Instagram/oh_buenosaires.

Por otro lado, la empresa Sacoa instalará un gran centro de entretenimiento con simuladores de realidad virtual, videojuegos modernos y fichines clásicos que apelan a la nostalgia de los años ’80 y ’90.

El complejo contará con pantallas que proyectarán cine mudo, espacios de juego interactivo, salones de eventos y toboganes que conectan distintos niveles, creando una propuesta pensada para niños, adultos y turistas.