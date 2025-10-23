Elecciones 2025: ¿puedo cambiar mi voto si me equivoco al marcar la Boleta Única Papel?

En la víspera de la elección del domingo 26 de octubre, las dudas sobre la utilización de la nueva forma de ejercer el voto siguen apareciendo. ¿Cómo proceder en caso de haber cometido algún error?

Boleta Única de Papel Foto: Cámara Electoral

El domingo 26 de octubre tendrán lugar las elecciones legislativas nacionales para renovar bancas en el Poder Legislativo. Será un tercio de la Cámara de Senadores y la mitad de la Cámara de Diputados. Aunque todas las provincias elegirán a los miembros de la cámara baja, solo 8 distritos votarán integrantes de la Cámara Alta.

Esta votación cuenta con la particularidad de ser la primera en realizarse a nivel nacional con la Boleta Única Papel (BUP) y la utilización del nuevo dispositivo implica algunos cambios que generan dudas entre los electores.

¿Puedo cambiar mi voto si marqué mal la boleta?

Elecciones, votación. Foto: NA

Si al momento de marcar con lapicera la opción seleccionada se comete un error, es importante realizar un procedimiento especial para poder enmendar la situación. No se debe borrar, tachar ni marcar otro recuadro de la boleta porque puede prestarse a confusiones a la hora del recuento de votos por parte de las autoridades de mesa.

Lo que se debe realizar en caso de cometer un error a la hora de elegir el candidato deseado es doblar la boleta de la manera indicada, devolverla al presidente de mesa, explicar que hubo una equivocación y solicitar una nueva boleta firmada.

Una vez con la nueva boleta, se debe marcar la opción preferida. Luego, hay plegarla siguiendo las indicaciones en su dorso, de esa manera quedará visible la firma de la autoridad de mesa y el voto permanecerá oculto.

A continuación hay que dirigirse a la mesa, meter la boleta en la urna por la misma ranura de siempre y firmar. Este es el paso a paso indicado para cumplir correctamente con el deber cívico.

El país va a las urnas Foto: Gobierno de Misiones

La boleta con la marca errónea será conservada por las autoridades de mesa y entregada a la Justicia Electoral, en un sobre precintado y con la leyenda de que fue reemplazada debido a un error en el acto electoral.

¿Qué distritos llevan dos marcas?

Si bien la elección de los integrantes de la Cámara de Diputados es común a todos los electores del país, solo ocho distritos votarán a los miembros del Senado. En este caso, es importante que los votantes realicen dos marcas en la BUP.

Las provincias que eligen a los miembros de la cámara alta son siete: Salta, Chaco, Santiago del Estero, Entre Ríos, Neuquén, Río Negro y Tierra del Fuego. Además, se suma la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En los lugares mencionados es importante que la boleta cuente con una marca por cargo a elegir.