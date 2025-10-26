Cómo hacer pirozhki, las riquísimas empanadas rusas que se hacen en minutos

Es una de las comidas más consumidas en toda Europa del Este, incluidos los Balcanes y Grecia, y desde la región del Báltico hasta Asia Central.
Canal 26
Por Canal 26
domingo, 26 de octubre de 2025, 12:30
Cómo hacer la empanada rusa
Cómo hacer la empanada rusa Foto: Instagram @neosimone_photography

Pirozhki son las auténticas empanadas ucranianas, se trata de panes rellenos de carne molida y otros condimentos que se pueden hacer fritos o al horno.

Son originarios de Rusia, pero populares en toda Europa del Este, incluidos los Balcanes y Grecia, y desde la región del Báltico hasta Asia Central. Son una comida callejera popular por su comodidad para comerlos. A continuación de compartimos la receta más fácil para probar un nuevo plato.

Cómo hacer las empanadas ucranianas

Masa

También podría interesarte

Las 5 mejores recetas sin gluten para disfrutar todo el sabor, según la IA

Las 5 mejores recetas sin gluten para disfrutar todo el sabor, según la IA

Delicioso y sin gluten: el paso a paso más sencillo para un postre de limón con vainillas

Delicioso y sin gluten: el paso a paso más sencillo para un postre de limón con vainillas

  • 500 gramos de harina
  • 200 mililitros de leche
  • 25 gramos de levadura fresca
  • 1/2 cucharadita de azúcar
  • 1/2 cucharadita de sal
  • 2 cucharadas de aceite de oliva
  • 2 huevos

Pirozhki, empanadas ucranianas. Foto: Wikipedia
Pirozhki, empanadas ucranianas. Foto: Wikipedia

Pirozhki, empanadas ucranianas. Foto: Wikipedia

Relleno

  • 500 gramos de carne molida
  • 1 cebolla
  • 2 dientes de ajo
  • Orégano
  • Sal y pimienta
  • Aceite de oliva
  • Huevo para pintar (opcional)
  • Sésamo tostado (opcional)

Paso a paso

  1. Primero, procesa la leche con la levadura por 2 minutos a alta velocidad
  2. Suma la harina, la sal, el azúcar, el aceite, los huevos y continúa procesando por 5 minutos a velocidad moderada.
  3. Luego, arma una bola con la masa, taparla con papel film y dejar reposar hasta que doble su tamaño
  4. A continuación, pica la cebolla y el ajo y freír en una sartén hasta que queden transparentes.
  5. Agregale la carne y cocinar unos minutos hasta que quede dorada. A la preparación, añade orégano, sal y pimienta. Deja enfriar.
  6. Cortar pequeñas porciones de la masa, formar bolas y aplastar en forma ovalada.
  7. Rellena con una cucharada del relleno y cierra los extremos pellizcando la masa. Deja levar.
  8. Por último, pincela los Pirozhki con huevo batido y espolvorea sésamo por encima.
  9. Hornea por 20 minutos o hasta que las empanadas ucranianas estén doradas.