Cómo hacer pirozhki, las riquísimas empanadas rusas que se hacen en minutos
Pirozhki son las auténticas empanadas ucranianas, se trata de panes rellenos de carne molida y otros condimentos que se pueden hacer fritos o al horno.
Son originarios de Rusia, pero populares en toda Europa del Este, incluidos los Balcanes y Grecia, y desde la región del Báltico hasta Asia Central. Son una comida callejera popular por su comodidad para comerlos. A continuación de compartimos la receta más fácil para probar un nuevo plato.
Cómo hacer las empanadas ucranianas
Masa
- 500 gramos de harina
- 200 mililitros de leche
- 25 gramos de levadura fresca
- 1/2 cucharadita de azúcar
- 1/2 cucharadita de sal
- 2 cucharadas de aceite de oliva
- 2 huevos
Pirozhki, empanadas ucranianas. Foto: Wikipedia
Relleno
- 500 gramos de carne molida
- 1 cebolla
- 2 dientes de ajo
- Orégano
- Sal y pimienta
- Aceite de oliva
- Huevo para pintar (opcional)
- Sésamo tostado (opcional)
Paso a paso
- Primero, procesa la leche con la levadura por 2 minutos a alta velocidad
- Suma la harina, la sal, el azúcar, el aceite, los huevos y continúa procesando por 5 minutos a velocidad moderada.
- Luego, arma una bola con la masa, taparla con papel film y dejar reposar hasta que doble su tamaño
- A continuación, pica la cebolla y el ajo y freír en una sartén hasta que queden transparentes.
- Agregale la carne y cocinar unos minutos hasta que quede dorada. A la preparación, añade orégano, sal y pimienta. Deja enfriar.
- Cortar pequeñas porciones de la masa, formar bolas y aplastar en forma ovalada.
- Rellena con una cucharada del relleno y cierra los extremos pellizcando la masa. Deja levar.
- Por último, pincela los Pirozhki con huevo batido y espolvorea sésamo por encima.
- Hornea por 20 minutos o hasta que las empanadas ucranianas estén doradas.