Cómo hacer pirozhki, las riquísimas empanadas rusas que se hacen en minutos

Es una de las comidas más consumidas en toda Europa del Este, incluidos los Balcanes y Grecia, y desde la región del Báltico hasta Asia Central.

Cómo hacer la empanada rusa Foto: Instagram @neosimone_photography

Pirozhki son las auténticas empanadas ucranianas, se trata de panes rellenos de carne molida y otros condimentos que se pueden hacer fritos o al horno.

Son originarios de Rusia, pero populares en toda Europa del Este, incluidos los Balcanes y Grecia, y desde la región del Báltico hasta Asia Central. Son una comida callejera popular por su comodidad para comerlos. A continuación de compartimos la receta más fácil para probar un nuevo plato.

Cómo hacer las empanadas ucranianas

Masa

500 gramos de harina

200 mililitros de leche

25 gramos de levadura fresca

1/2 cucharadita de azúcar

1/2 cucharadita de sal

2 cucharadas de aceite de oliva

2 huevos

Pirozhki, empanadas ucranianas. Foto: Wikipedia

Pirozhki, empanadas ucranianas. Foto: Wikipedia

Relleno

500 gramos de carne molida

1 cebolla

2 dientes de ajo

Orégano

Sal y pimienta

Aceite de oliva

Huevo para pintar (opcional)

Sésamo tostado (opcional)

Paso a paso