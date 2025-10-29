Atentos pasajeros del tren Sarmiento: días y horarios en los que no se detendrá en la estación Liniers

Se trata de una parada clave, uniendo el Conurbano y con la Ciudad de Buenos Aires. Todos los detalles a tener en cuenta para planear alternativas para el viaje.

Estación de Liniers, Línea Sarmiento Foto: Argentina.gob.ar

La línea Sarmiento es una de las 7 líneas suburbanas de los Ferrocarriles metropolitanos de Buenos Aires. Presta servicios de pasajeros entre las estaciones Once, en el barrio porteño de Balvanera, y las estaciones de Moreno, Lobos y Mercedes, en el oeste del Gran Buenos Aires.

Transporta más de 300,000 pasajeros por día, convirtiéndolo en un medio de transporte clave y uno de los más utilizados. A raíz de ello se conoció una serie de reformas que impactarán en una de las estaciones más importantes: Liniers.

El Sarmiento no para en Liniers

Trenes Argentinos informó que el Tren Sarmiento no se detendrá en Liniers el viernes 31, entre las 10 y las 15, y el sábado 1° y domingo 2 de noviembre, durante las 24 horas.

Un tren de la línea Sarmiento atropelló una camioneta. Foto: trensarmiento.com.ar

Las tareas se deben a trabajos de señalización entre los pasos a nivel Barragán y Granaderos, que posibilitará incrementar los niveles de seguridad operacional y evitar las reiteradas fallas que presenta el mecanismo.

Los mismos contemplan el corte de energía sobre las cuatro vías, en forma escalonada, para el tendido de cables troncales del nuevo sistema de señalamiento.

Próximas estaciones afectadas

En sintonía con las obras en Liniers, durante el fin de semana del 15 y 16 de noviembre se efectuarán montaje de nuevos aparatos de vía en la estación Caballito.

Es por eso que, los servicios del ramal Once-Moreno circularán limitados entre Liniers y Moreno solamente, sin llegar a la terminal porteña.

Nueva baja en la línea Sarmiento. Foto: NA/Juan Vargas

