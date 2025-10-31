Llegaron a la Patagonia las Ferrari que recorrerán el país en una exclusiva caravana de USD 100.000

Son 60 vehículos en total y participarán de un lujoso recorrido entre el 16 y el 24 de noviembre. Cómo es el evento y qué lugares visitarán.

Ferrari Cavalcade 2025. Foto: Ferrari

Unos 60 autos de lujo arribaron a la Patagonia para la Ferrari Cavalcade 2025, travesía que tendrá lugar entre el 16 y 24 de noviembre y que llevará a coleccionistas de la marca por los paisajes más emblemáticos del sur argentino.

La caravana reunirá a empresarios de alto perfil provenientes de Estados Unidos, China, Japón, Alemania, Austria, Australia, Dinamarca, Emiratos Árabes Unidos, Bélgica, España e Italia.

Una Ferrari 458 Speciale Aperta que participará de la Ferrari Cavalcade Patagonia 2025, Foto: Instagram @chinoferragina

Cada Ferrari llevará un equipo conformado por dos personas, que abonaron una inscripción de 98 mil dólares, tarifa que incluye ocho noches de alojamiento, comidas, vuelos privados, traslado de los autos en camiones, ferries, asistencia técnica, actividades de esparcimiento y un“regalo personalizado”.

Los participantes se hospedarán en importantes hoteles como el Faena (Buenos Aires), Llao Llao (Bariloche), Xelena (El Calafate) y Arakur (Ushuaia).

El lujoso itinerario de la Ferrari Cavalcade 2025

La organización, a cargo de Canossa Events, estableció que el itinerario de diez días comenzará y finalizará en Buenos Aires. En el medio, los participantes visitarán el Hotel Llao Llao, la Ruta de los 7 Lagos, el Glaciar Perito Moreno, el Estrecho de Magallanes y la ciudad de Ushuaia.

A diferencia de las ediciones anteriores centradas en una sola ciudad, la Ferrari Cavalcade Patagonia 2025 será la primera de la marca en formato “Adventure”, lo cual implica una travesía por rutas extensas y escenarios naturales.

El recorrido de la Ferrari Cavalcade Patagonia 2025. Foto: Prensa

En esa línea, esta edición representa una excepción dentro del calendario de Cavalcade, ya que prioriza la experiencia turística por sobre el despliegue de modelos exclusivos.

En tanto, la organización estableció normas especiales para este evento. Por ejemplo no podrán participar menores de 16 años, mientras que los mayores de 65 estarán excluidos del trekking sobre el Glaciar Perito Moreno.