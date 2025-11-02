El bodegón de Villa Devoto que mantiene viva la gastronomía alemana con recetas auténticas y porciones abundantes

Este espacio combina la esencia del restaurante porteño con los sabores tradicionales de Alemania. Conocelo en la nota.

Un típico bodegón alemán, con todo su estilo. Foto: Unsplash.

En esos espacios donde la gastronomía se fusiona con las tradiciones y la historia barrial, los bodegones ofrecen una atmósfera especial y distinta, y el caso de El Alemán, ubicado en el corazón de Villa Devoto, no es la excepción.

Lo cierto es que este es un lugar que mantiene vivas las recetas europeas que no se encuentran en las cadenas modernas. Su propuesta combina la esencia del bodegón porteño con una cocina alemana auténtica, que se mantiene fiel a sus raíces desde hace más de un siglo.

Comida deliciosa, sin perder el estilo europeo. Foto: Instagram/bodegon_almafuerte

Cómo es El Alemán, el bodegón que combina lo mejor de dos mundos

El encanto de este restaurante radica en su fidelidad a las tradiciones. Conserva los códigos clásicos del bodegón: porciones abundantes, carta extensa y atención directa.

Sin embargo, su mayor atractivo es su compromiso con la comida alemana real, elaborada sin adaptaciones forzadas ni fusiones contemporáneas. Su ambientación transporta a los visitantes a un viejo restaurante centroeuropeo, donde cada plato cuenta una historia.

Hay muchas preparaciones que se destacan en su carta, tales como el goulash con spätzle, receta húngaro-alemana cocida a fuego lento; las salchichas con chucrut, acompañadas de mostaza y pan negro; o el pollo a la crema y el mondongo, dos clásicos de cocina casera.

Los postres también so especiales en este bodegón.

Los postres no se quedan atrás y honran la tradición y cultura alemana: isla flotante, mousse y flan mixto, entre otros imperdibles. A todo esto se suma una cerveza tirada, nacional e importada, disponible en varios estilos, además de pasta casera elaborada con recetas familiares.

El restaurante se encuentra en Avenida San Martín 5900, fácilmente accesible en transporte público con las líneas 24, 57, 78, 105, 110, 134 o 146, o en vehículo particular. Abre de martes a domingo, tanto al mediodía como por la noche, ofreciendo un espacio donde la comida, la historia y la calidez porteña se sirven en el mismo plato.