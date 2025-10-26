Los secretos de una parrilla perfecta: el corte de carne ideal y los consejos para cocinarlo como nadie

Este corte aparece como el más versátil y sabroso para preparar al fuego según un especialista, ideal para aprovecharlo al máximo y disfrutar de una experiencia parrillera completa.

Los consejos para los mejores asados. Foto: Freepik.

Encender una parrilla con amigos o en familia puede ser una de las actividades preferidas, incluso en los meses cálidos. Y como ocurre con varias cosas que saben hacer muchas personas, hay expertos que dan su opinión con respecto de cuáles son los mejores cortes de carne, o cómo cocinarlos, o con qué servirlos, entre otras cosas.

El experto en cocina, Nicolás Klocker, que tiene gran cantidad de seguidores en sus redes sociales a través de @profesor_klocker, dio su opinión sobre cuál es uno de los mejores cortes de carne para preparar a la parrilla: en definitiva, el asado.

Tips para un asado perfecto. Foto: Unsplash

Según él, este corte es “el que te sirve absolutamente para todo”. Considera que su versatilidad da lugar a diferentes preparaciones y resultados igualmente sabrosos.

“Con las partes grasas, es ideal para la parrilla. Se puede cortar en bifes de unos dos dedos, vuelta y vuelta con pura sal, y queda espectacular. Te recomiendo sacarlo jugoso”, explicó Klocker.

Sugerencias para cocinar el asado y aprovecharlo al máximo

“Hay que dejarlo unos 30 minutos por lado o hasta que empiece a salir juguito”, señaló el especialista. Eso sí, si se prefiere un punto medio, lo aconsejable es hacerlo “a tres cuartos o a punto”.

De todos modos, las recomendaciones del Profesor Klocker no finalizan allí, dado que el chef también explicó qué se puede hacer con las partes magras del corte, que muchas veces se desaprovechan.

Una de las sugerencias más tentadoras es la de cortar la carne en cubos grandes “para que quede más jugosa” o también usarla para empanadas, picándola en trozos pequeños y condimentando al gusto.

Carne a la parrilla, un buen plan que requiere una serie de tips.

Finalmente, también propuso una idea para los más creativos. Consiste en usar despuntes para hacer hamburguesas caseras. El consejo profesional es agregar “un 30% de grasa” para que se logren preparar medallones jugosos, bien dorados y con sabor irresistible.

Con todo esto, comer rico y cocinar es muy sencillo y no se trata solo de elegir el corte perfecto, sino saber cocinarlo como corresponde, con técnicas y pruebas concretas que le aportan un gran sabor.